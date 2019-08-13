ظهور «محمد صلاح» في مسلخ للأضاحي

المصدر: دبي - متابعات الإمارات اليوم

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شبيه المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في أحد مسالخ الكويت أثناء ذبحه الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

ولقي الفيديو رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لقي الكثير من المشكيين بأن الذي ظهر في الفيديو محمد صلاح ما بين مجزما أنه صلاح، وما بين نافيا.

فيما ذهب البعض الآخر، وبحس فكاهي إلى أن الفيديو للاعب المصري محمد صلاح، وهو يسعى جاهدا لتحسين دخله خلال مناسبة عيد الأضحى بالذبح.

لكن بحسب رواد ممواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب الذي ظهر في الصورة، يدعى محمد إبراهيم، وهو مصري ويعمل جزارا في أحد مسالخ الكويت، ويشبه بقدر كبير اللاعب محمد صلاح.

وتسبب تشابه محمد إبراهيم، بلاعب ليفربول بالعديد من الأزمات له، حيث أصبح الجميع يناديه بـ«أبو مكه»، كما أن العديد يحرصون على التقاط الصور معه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها محمد إبراهيم، حيث تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو له من المسلخ مدعين أنه يمني شبيه صلاح.