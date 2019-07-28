بالصور.. أوروبا تهرب من الحر إلى نوافير المياه

المصدر: عواصم – وكالات

لجأ الكثير من الأوروبيين إلى نوافير المياه هرباً من درجات الحرارة العالية التي سجلت مستويات قياسية في بلدان عدة ومنها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا.

وتشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة، مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا شمالاً، ما أدى في بعض المناطق إلى "ليال إستوائية"، بحسب ما أفاد معهد الأرصاد السويدي، وقال خبير الأرصاد الجوية جون جوربيلند إن درجات الحرارة الحالية هي الأعلى في الشمال منذ 1945.

وحذر معهد الأرصاد من مخاطر نقص الماء خلال أغسطس في 15 من المقاطعات الـ 21 في السويد، وتوقعت منظمة الأرصاد الجوية الدولية أن تنتقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع للجليد، وتشير التوقعات الحالية إلى أن ذوبان الجليد قد يسجل أرقاما قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلاً عن خبراء أرصاد في فنلندا.