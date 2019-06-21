بالصور.. «مصر مصر مصر» تشعل أمم إفريقيا 2019

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أحاطت إجراءات أمنية مشددة بآلاف من المشجعين المصريين الذين تقاطروا إلى استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة منتخب الفراعنة ضد زيمبابوي في انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم.

ومنذ الظهر، بدأ آلاف المشجعين الذين ارتدوا القميص الأحمر للمنتخب وحملوا الأعلام المصرية، إلى بوابات الدخول ألي الملعب في ظل طقس حار وتشديد أمني قبل انطلاق المباراة.

وغصت مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 75 ألف شخص، بآلاف المشجعين الذين رددوا هتافات «مصر مصر مصر»، ونفذوا موجة بشرية ضخمة قبل ساعات من نزول النجم محمد صلاح وزملائه إلى أرض الملعب، لخوض المباراة الافتتاحية في البطولة التي تقام على أرض مصر للمرة الخامسة، ومحاولة تعزيز الرقم القياسي وإحراز اللقب للمرة الثامنة.

ونفذت الشرطة المصرية وعناصر أمن بالزي المدني إجراءات أمنية واسعة منذ ساعات الصباح الأولى، شملت انتشار عربات وسيارات لقوات الأمن، وتضييق حركة المرور في محيط الاستاد والتدقيق بالمشجعين الذين تزود كل منهم بشكل مسبق بـ «هوية مشجع»، تتضمن معلومات شخصية عنه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن نحو 15 ألف عنصر أمن سيتولون المهام خلال البطولة القارية التي تستمر حتى 19 يوليو، وذلك في المدن الأربعة المضيفة (القاهرة، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية).

وعرض التلفزيون المصري في الأيام الماضية لقطات للعديد من عناصر الأمن والعربات المصفحة المنتشرة حول الملاعب الست المضيفة (استاد القاهرة الدولي، استاد 30 يونيو، استاد السلام، والإسماعيلية والإسكندرية والسويس).

وأشارت الصحف إلى أنه تم «تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد مظاهر الشغب كافة أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية»، وسيتم استخدام طائرات مسيرة «درونز» «للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم».