بوتين يرد على أسئلة المواطنين عبر برنامج «الخط المباشر»

المصدر: موسكو - د ب أ

استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامجه الحواري السنوي السابع عشر على التلفزيون الوطني اليوم الخميس للرد على أسئلة الشعب.

وعادة ما يستمر برنامج «الخط المباشر مع فلاديمير بوتين» ساعات عدة، ويميل إلى التركيز على القضايا المحلية الموضوعية، حيث يتشاور رئيس الدولة مع كبار المسؤولين من أجل الإجابة على بعض الأسئلة.

وتأتي حلقة هذا العام وسط استياء متزايد إزاء بعض المشكلات الاجتماعية، مثل ثبات الأجور أو تراجعها.

ويتصل معظم المواطنين ببوتين عبر البرنامج لطلب المساعدة بشأن شيء ما، ما يظهر بوتين على أنه من يتولى حل المشكلات.

وبدأ بوتين البرنامج هذا العام بالرد على سؤال حول الأجور المنخفضة نسبيا بين العاملين في منطقة تقع وسط روسيا، قائلا إن الأجر الشهري يجب أن يتجاوز 11 ألف روبل (170 دولارا) بموجب القانون.

وقال بوتين: «تقلصت الدخول الحقيقية للمواطنين بالفعل على مدى السنوات القليلة الماضية. وكان أكبر انخفاض في عام 2016. والآن بدأت الدخول تنتعش تدريجيا».

وأشار أحد المذيعين إلى أن بداية البرنامج شهدت استقبال نحو 5ر1 مليون سؤال. ويمكن تقديم الأسئلة كتابة أو عبر مكالمة مباشرة حتى نهاية البرنامج.

وفي العام الماضي، أجاب بوتين على 79 سؤالا في 4 ساعات و20 دقيقة. وأفادت التقارير بأنه تم تلقي أكثر من مليون سؤال في حلقة العام الماضي.

ويروج التلفزيون الحكومي الروسي بشدة للبرنامج، الذي يتم بثه أيضا عبر الإنترنت ومحطات إذاعية عدة.