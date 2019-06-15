"آيس كريم" هدية من بوتين لرئيس الصين في عيد ميلاده

المصدر: دوشنبه - رويترز

احتفل الرئيس الصيني جين بينغ بعيد ميلاده السادس والستين اليوم السبت (15 يونيو) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقا مقربا والذي أهداه بوظة (آيس كريم).

ومن النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من أسرار الدولة.

وبث التلفزيون الرسمي صورا لشي وبوتين وهما يحتفلان بعيد ميلاد شي في الفندق الذي ينزل به في دوشنبه عاصمة طاجيكستان حيث يحضران قمة إقليمية.

وقال التلفزيون الصيني إن بوتين أهدى شي بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني.

وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.