هاري وميغان يحضران عرضا عسكريا أقيم تكريما للملكة

المصدر: لندن - رويترز

حضر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان مع أفراد آخرين من العائلة الملكية عرضا عسكريا سنويا أقيم اليوم السبت تكريما للملكة إليزابيث في أول مشاركة في حدث ملكي لميغان منذ وضعها لمولودها الأول آرتشي.

والعرض العسكري الذي يعرف باسم (تروبينغ أوف ذا كالر) يقام احتفالا بعيد الميلاد الرسمي لمن يجلس على العرش البريطاني وهو تقليد متبع منذ أكثر من 260 عاما. وشارك في العرض هذا العام نحو 1400 جندي و400 موسيقي و300 حصان تقريبا.

وانتهي العرض بتحليق لطائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني.

ووضعت ميغان ماركل، مولودها الأول آرتشي في السادس من مايو.

ولم تكن ميغان من بين أفراد العائلة الملكية الذين التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية لبريطانيا الأسبوع الماضي.

وكانت ميغان قد اتهمت ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 بأنه كاره للنساء ومثير للانقسامات.