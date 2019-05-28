هجوم بسكين في اليابان يستهدف تلميذات.. والجاني يطعن نفسه

المصدر: طوكيو - رويترز

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات قولها، إن تلميذة ورجلاً قتلا وأصيبت 15 تلميذة، واحتجز رجل آخر لقي حتفه لاحقًا في واقعة طعن بسكين عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن أعمار الفتيات تتراوح ما بين ستة أعوام و12 عامًا، وإنهن كن في انتظار حافلة مدرستهن الخاصة في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.

وأضافت أن سائق حافلة مدرسة كاريتاس الابتدائية أبلغ الشرطة أنه شاهد رجلاً يقترب من محطة الحافلات وبدأ يطعن الناس بسكين.

وقالت الهيئة، إن التلميذة القتيلة عمرها 12 عامًا، وإن الرجل القتيل عمره 39 عامًا. وأضافت أن امرأة أصيبت إصابة بالغة فضلاً عن إصابة 15 تلميذة.

وذكرت الهيئة أن المشتبه فيه احتجز على الفور في موقع الحادث، لكنه توفَّى لاحقًا بعد أن طعن نفسه في الرقبة.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم بعد، لكن لا توجد مخاوف من تهديد أمني أوسع.

ووصف رئيس الوزراء شينزو آبي الحادث بأنه «مروع جدا» وتعهد بتشديد الأمن لحماية الأطفال خلال انتقالهم من وإلى مدارسهم.

ووقع الهجوم في اليوم الأخير لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي استمرت أربعة أيام لليابان.

وقال ترامب: «نيابة عن السيدة الأولى وعن نفسي، أود أن أتوقف لحظة لإرسال دعائنا وتعاطفنا لضحايا هجوم الطعن هذا الصباح في طوكيو».

وتعتبر جرائم العنف نادرة نسبيًّا في اليابان، لكن تقع حوادث كبرى في بعض الأحيان وتصيب البلاد بالصدمة.

ففي عام 2016، اقتحم رجل يحمل سكينًا منشأة للمعاقين في بلدة صغيرة بالقرب من طوكيو، وقتل 19 مريضًا أثناء نومهم. وفي عام 2001، قتل ثمانية أطفال طعنًا على أيدي عامل سابق بمدرستهم في أوساكا.

وفي عام 2010، أصيب ما يربو على 12 شخصًا في واقعة طعن استهدفت حافلة مدرسية في أحد أحياء طوكيو.