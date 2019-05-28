الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يوماً

المصدر: الإمارات اليوم -دبي

تشهد اليوم مدينة كيرونا شمالي السويد آخر غروب للشمس، إذ ابتداءً من يوم غد ستظل الشمس مشرقة فيها حتى 17 يوليو المقبل.

فقد شهدت المدينة ٢٣:١٠ ساعة من النهار المتواصل، أمس، واليوم لن تغرب الشمس أبداً لمدة ٥٠ يوم نتيجة ظاهرة طبيعية تُسمى "شمس منتصف الليل" حيث ستغرب من جديد في الـ 17 من يوليو.

وتُعرف كيرونا، ببلاد شمس نصف الليل، حيث لاتغرب الشمس في هذه المدينة خلال 24 ساعة، لذلك تعتبر مقصد السياح من جميع انحاء العلماء، كي يعيشوا هذه التجربة المُثيرة والفريدة من نوعها.

في هذه المدينة، تتغير كل مفاهيم الوقت المعهودة، خلال فصل الصيف، حيث لا يمكن التمييز بين ساعات الليل والنهار، لتتداخل أوقات النوم والصحو، ويصبح كل شيء مختلف عما تشهده مدن أخرى قريبة منها.

قد تكون البداية رائعة لزوار المدينة، ولكن ومع مرور الوقت تصبح التجربة مُرهقة ومُكلفة بدنياً ومعنوياً.

تقع كيرونا في أقصى الشمال السويدي، وتحديداً في مقاطعة لابلاند بمحافظة نوربوتن إلى الشمال من الدائرة القطبية، وضمن منطقة جبال Haukivaara.

وتمتاز كيرونا، كذلك باعتبارها، أكبر مناجم العالم لخامات الحديد. وتقع فوق أكبر مخزون للحديد الخام في العالم. وتنتج نحو 90% من خام الحديد المستخرج في أوروبا.

ولم تعد المدينة لها وجود في السابق، ولكن أخذت الحياة بالتوسع شيئاً فشيئاً مع كبر المنجم واحتياجاته من الأيدي العاملة والسكان والخدمات.