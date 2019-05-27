"جوجل فاميلي".. الحل السحري لمشكلة إدمان الهواتف عند الأطفال

المصدر: سمير سعيد - دبي



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تعاني الأسر في جميع أنحاء العالم من مشكلة إدمان الأطفال الصغار والمراهقين لأجهزة الهواتف والتابلت، بما عليها من تطبيقات للعب والتسلية تستهلك وقتاً طويلاً تعزل خلال الصغار والمراهقين عن محيطهم الأسري وغيره، وتقلل من كفاءة تحصليهم الدراسي، بالإضافة إلى عدم خضوع هذه الأجهزة للرقابة على ما يشاهده الأطفال وتؤثر على سلوكهم.

ولحل هذه المشكلة أصدرت شركة جوجل تطبيق " "Family Link (فاميلي لينك) وهو تطبيق مخصص للتعامل مع حالات إدمان الصغار والمراهقين لاستخدام الهواتف الذكية والتابلت، حيث أن هذه التطبيق يفرض الرقابة على الأجهزة التي يستخدمها الصغار والمراهقين ويمنع عرض مقاطع غير مناسبة لهم، وحجب أي مواقع تحتوي على مواد غير مناسبة لأعمارهم.

كما أنه من خلال التطبيق يتمكن الوالدين من التحكم في الأوقات التي يمكن خلالها استعمال هذه الأجهزة، واغلاقها آلياً مع انتهاء الوقت الذي سبق تحديده، كما يمكن إغلاق هذه الأجهزة من خلال التطبيق في أي وقت ومن أي مكن يتواجد فيه الوالدان، سواء داخل المنزل أو خارجه.

وبالإضافة لما سبق، فإن الصفار والمراهقين لن يستطيعوا تحميل أي برنامج وتشغيله إلا عن طريق إشعار يصل للوالدين، حينها يقرران الموافقة على تنزيل البرنامج أو رفضه، وحتى إيقاف أي برنامج مثبت على هذه الأجهزة.

ويوفر التطبيق الجديد للوالدين إمكانية تعيين ميزة "وقت النوم"، وهي الميزة التي تعمل على قفل الجهاز ضمن ساعات محددة على مدار أيام متتالية.

كما يمكن للوالدين تعيين عدد إجمالي من ساعات العمل للجهاز التي يمكن استخدامها في يوم معين، ويمكن للأهل أيضاً معرفة ما هي التطبيقات التي يستخدمها الطفل في معظم الأحيان، مع اتاحة ميزة التقارير الشهرية أو الأسبوعية.

طريقة استخدام البرنامج

أولا يجب أن يكون لأطفالك أياً من هذه الأجهزة، ومن ثم تقوم بعمل بريد اليكتروني لابنتك أو ابنك، مع تحديد السن بأقل من 13 عاماً.

ثانياً، سيحتاج الطفل/المراهق إلى جهاز متوافق، فبالنسبة للأطفال والمراهقين، يعمل تطبيق Family Link على أجهزة Android المزوَّدة بالإصدار 7.0 (Nougat) والإصدارات الأحدث. ويمكن أيضًا تشغيل تطبيق Family Link على الأجهزة التي تعمل بالإصدارين 5.0 و6.0 (Lollipop وMarshmallow) من نظام Android.

بعد ذلك يمكن للوالدَين البدء بتنزيل تطبيق Family Link على الجهاز الخاص بهما (Android أو iPhone).

إذا كان الطفل/المراهق يملك حساباً، سيرشد تطبيق Family Link أحد والدَيه خلال عملية ربط حسابه بحساب الطفل. كجزء من تلك العملية، قد يحتاج الطفل/المراهق أيضاً إلى تنزيل تطبيق Family Link (للطفل/المراهق) على هاتفه لإكمال عملية ربط الحسابات.

يمكن للوالدَين أيضاً استخدام Family Link لإنشاء حساب Google للطفل الذي يقلّ سنه عن 13 عامًا (أو السن المعمول به في بلدك). بعد الانتهاء من إنشاء الحساب، يمكن للطفل تسجيل الدخول إلى جهازه باستخدام حسابه الجديد.

بعد ربط الحسابات، يمكن للوالدَين استخدام تطبيق Family Link لمساعدتهما في تنفيذ بعض الإجراءات مثل مراقبة وقت النظر إلى الشاشة وإدارة المحتوى الذي يستخدمه الطفل.

أما فيما يتعلق بالوالدَين، فيمكن تشغيل Family Link على أجهزة Android التي تعمل بإصدار 4.4 (Kit Kat) أو إصدار أحدث، وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS9 أو إصدار أحدث.

كما يمكن للوالدَين إدارة بعض إعدادات حساب طفلهما على متصفح ويب. أمّا الميزات الأخرى، مثل تحديد وقت النظر إلى الشاشة، فتتطلب أن يمتلك الوالدَان تطبيق Family Link على جهاز Android أو iPhone.

وتحتاج إلى تخصيص حوالي 15 دقيقة لإعداد حساب طفلك على Google وإعداد جهاز Android.