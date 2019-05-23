بعيدا عن السياسة.. بوتين «افتراضي» مقدم برنامج كوميدي على «بي بي سي»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت هيئة «بي بي سي» عن برنامج حواري كوميدي جديد يدير المقابلات فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشخصية افتراضية.

ويحمل البرنامج عنوان «تونايت ويذ فلاديمير بوتين»، ويجري فيه الرئيس الروسي وهو شخصية افتراضية صممت بفضل تقنية «الرسوم المتحركة الرقمية بالابعاد الثلاثة» مقابلات مع ضيوف هم «بشر فعليون» وأمام جمهور بشكل مباشر، وفق ما ذكرت «بي بي سي».

وستعرض حلقتان من البرنامج محطة «بي بي سي 2» الشهر المقبل. وفي إحدى الحلقتين يحاول بوتين الافتراضي الخوض في موضوع حقوق المرأة. وفي الحلقة الثانية يظهر الستر كامبل مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يشكره بوتين على التسبب «بفوضى رهيبة».

وشددت «بي بي سي» على أنّ «الرجل القوي المفضل في العالم بأسره الذي يواجه الدببة، فلاديمير بوتين، حقق أخيرا هدفه الأساسي بأن يكون له برنامج حواري عبر»بي بي سي«، مضيفةً:»أنسوا السياسة الدولية. هذا البرنامج الحواري الذي سيشتهر في العام بأسره قريبا يشكل الانتصار النهائي لفلاد زعيم العالم الحر».

وأتى الإعلان عن البرنامج في أجواء توتر بين روسيا وبريطانيا منذ تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال العام الماضي في سالسبري جنوب إنجلترا الذي نسبته لندن إلى موسكو الأمر الذي تنفيه روسيا.