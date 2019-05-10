صدفة غريبة.. أبناء هذه العائلة يحملون نفس أسماء العائلة المالكة البريطانية

المصدر: ولنغتون: رويترز

في صدفة غريبة يحمل الأطفال الأربعة لعائلة نيوزيلندية نفس أسماء أحفاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، بعد أن أطلق الأمير هاري وزوجته ميغان اسم آرتشي على مولودهما هذا الأسبوع.

وقالت جو ستافورد التي تعيش في أوتاغو في جنوب شرق نيوزيلندا، لصحيفة أوتاغو ديلي تايمز،»إنه تسلسل ملكي (كما في لعبة البوكر).. يا لها من صدفة«.

وأبناء ستافورد هم تشارلوت (11 عامًا) وهاري (9 أعوام) وجورج (7 أعوام) وآرتشي (4 أعوام).

وقالت ستافورد للصحيفة،»إنها مجرد صدفة.. كنا دومًا نحب هذه الأسماء.. أولًا جاء الأمير جورج ثم الأميرة تشارلوت وظننا أنها مجرد صدفة. لكن الآن آرتشي".

وأضافت أن الرسائل انهالت عليها من أصدقائها بعد سماعهم أنباء الطفل الملكي آرتشي.