الطائرات الحربية تلعب دور «المسحراتي» في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د ب أ

تتولى طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا مهمة «المسحراتي»، حيث تبدأ في التحليق على ارتفاع قليل أعلى المناطق السكنية في جزيرة جاوة لإيقاظ المسلمين من أجل تناول وجبة السحور قبل الفجر خلال شهر رمضان، وفقا لتقرير إعلامي محلي.

ونقلت صحيفة «كومباس» اليوم الخميس عن المتحدث باسم سلاح الجو سوس يوريس القول: «التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور هو مهمة مركبة».

وأضاف: «يحافظ هذا أيضا على مهارات التحليق ليلا لطيارينا»، موضحا أن الطيارين ليس مسموح لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحا.

وأفاد يوريس بأن هذا الإجراء متبع منذ أعوام عدة.

وذكر سلاح الجو عبر تويتر أن «التقليد يهدف لإقامة رباط قوي بين سلاح الجو الإندونيسي والشعب».

ولكن تعرض السكان النائمين لأصوات الطائرات لم يلق ترحيب الجميع.

وقال أحد مستخدمي تويتر: «لا أعتقد أن الأمر ضروري».