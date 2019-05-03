حريق هائل بحارة اليهود في الموسكي وسط القاهرة

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

اندلع حريق هائل، الجمعة، بمنطقة الموسكي التجارية بقلب العاصمة المصرية القاهرة، حيث التهمت النيران العديد من المحال التجارية دون سقوط ضحايا.

ونشب الحريق في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حارة اليهود، داخل ممر العطور الذي يقع علي ناصية الحارة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إنه تم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء، وعدد 10 سيارة إسعاف تقريباً، للسيطرة علي المنطقة بالكامل، وإخماد الحريق.

وأضاف المصدر، أن الحريق بدأ من فتارين صغيرة متراصة بجانب بعضها، وارتفعت إلى محل تجاري موجود أعلاها، ولا توجد وفيات نتيجة الحريق، لافتاً إلى أنه تم توفير 4 خزانات عملاقة للمياه وسلم هيدروليكي بارتفاع 52 متر، مراعاة لمساحة الحارات الضيقة التي يتم التعامل معها، وذلك لإخماد الحريق وضمان عدم امتداده لباقي المنطقة.

وأشار المصدر، إلى أن المبني الذي نشب فيه الحريق، كان يعتليه عددا من الباعة والعاملين في المنطقة، وتم إنزالهم وإخلاء المكان باستخدام السلم الهيدروليكي، حفاظاً علي أرواحهم.

وأوضح المصدر، أن امتداد الحريق جاء نتيجة وجود بقايا أقمشة من المحلات المجاورة وبعض محلات العطور التي تضم كميات من الكحوليات التي تساعد علي سرعة انتشار الحرائق.

وقال نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي، إنه يجري حصر الخسائر التي سببها الحريق، في عدد من المحال التجارية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية، إصابة 15 شخصًا بالاختناق، وجرى إسعافهم.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام الدكتور خالد مجاهد، إنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة واحدة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وتعد الموسكي من أشهر المناطق التجارية بالقاهرة، التي ينتشر فيها مئات المحلات لبيع الملابس، والأجهزة الكهربائية والعديد من المستلزمات الأخرى.