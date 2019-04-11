بالصور.. «الكنداكة» آلاء صلاح.. أيقونة الاحتجاجات السودانية

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أكدت طالبة الهندسة المعمارية في جامعة السودان العالمية، آلاء صلاح، والتي تحولت إلى أيقونة الاحتجاجات بعدما قادت الهتافات خلال التظاهرات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، أن النساء يشكّلن حجر الأساس في الانتفاضة ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وقالت آلاء صلاح لوكالة فرانس برس بعد يومين من انتشار تسجيلات مصورة عبر الإنترنت أظهرتها وهي تقف على سيارة تقود الحشود خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم: «المرأة السودانية دومًا فاعلة في المجتمع السوداني، وتهتم بقضاياه وتطالب بحق شعبها وحقوقها كامرأة».

وفي تغريدات على حسابها في موقع «تويتر»، شكرت آلاء الجميع «من أعماق قلبها» مؤكدة أن «الكفاح متواصل ليكون السودان دولة ديمقراطية ومزدهرة». وقالت: «أنا فخورة بالمشاركة في الحراك ولا بد أن ينتصر لأنه حراك من أجل حقوق شعبنا في الصحة والتعليم والحياة الكريمة».

وأضافت آلاء وهي تشرح لقب «الكنداكة» الذي اشتهرت به: «هذا جزء من تاريخنا. في مملكة مروي القديمة كانت السيدات ملكات ويطلق عليهن لقب كنداكة، وهو ما يستخدم الآن للنساء المشاركات في هذا الحراك». وتظهر التسجيلات المصورة آلاء، بالثوب السوداني الأبيض وهي تغني وتحفّز الحشود، بينما يعكس قرطاها الذهبيان ضوء كاميرات الهواتف النقالة المحيطة بها.