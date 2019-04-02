حساب على إنستغرام لهاري وميغان

المصدر: لندن - رويترز

أنشأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، اللذان ينتظران قدوم أول مولود لهما هذا الربيع، حسابهما الرسمي على إنستغرام اليوم باسم (ساسكس رويال).

وكان الزوجان ينشران صورهما في الماضي عبر حساب يديره قصر كينزنغتون ويضم صورا عن أنشطة أخيه الأكبر الأمير وليام وعائلته.

وأُعلن الشهر الماضي انتقال سكن الزوجين من لندن إلى فروغمور كوتيدج في وندسور غربي العاصمة.

ومع أول صورة نشراها على الحساب الجديد، كتب الزوجان هذا التعليق: «مرحبا بكم في حسابنا الرسمي على إنستغرام. نتطلع لأن نشارككم الأنشطة التي تحفزنا والقضايا التي ندعمها والإعلانات المهمة وفرصة تسليط الضوء على موضوعات رئيسية».