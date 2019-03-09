ضبط قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أميركي بروسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها أبلغت السفارة الأميركية بأن أحد دبلوماسييها حاول نقل قذيفة هاون إلى بلاده عبر مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو، واصفة الحادث بـ"الاستفزاز المتعمد".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان لوزارة الخارجية الروسية، قول الوزارة إنه "تم صباح اليوم السبت رُصد جسم شبيه بقذيفة هاون خلال فحص حقائب موظف في السفارة الأميركية عند المدخل إلى الجناح (دي) التابع لمطار شيريميتيفو الدولي، وأكد خبراء في المتفجرات جرى استدعاؤهم إلى المكان أن الجسم هو قذيفة هاون مزودة بصاعق، لكنها لا تضم مواد متفجرة رغم أن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة".

وأضافت الوزارة: "على الفور تم إبلاغ السفارة الأميركية بالحادث من قبل إدارة الداخلية الروسية في مطار شيريميتيفو، ونأمل أن توضح لنا سلوك موظفها".

وتابعت الوزارة في بيانها: "من غير الممكن أن الموظف لا يدرك أن نقل قذيفة هاون في الحقيبة أمر خطير للغاية، أخذاً بعين الاعتبار الاهتمام البالغ الذي يجري إيلاؤه في الولايات المتحدة ذاتها لأمن وسائل النقل الجوية بعد الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001، وذلك يعني أن الموظف أقدم على هذه الخطوة متعمداً".