بروكسل - أ.ف.ب

من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا، اليوم، بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة سكايز، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية، بين السابعة صباحاً والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في 23 نوفمبر. وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة اعتراضاً على مساعي رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، لخفض العجز المالي المرتفع في البلاد، وأشارت «سكايز» إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحاً.