كلبان .. هدية رئيس كوريا الشمالية لنظيره الجنوبي

المصدر: سيؤل - رويترز

أهدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن زوجاً من كلاب بونغسان الكورية الشمالية البيضاء وذلك في أحدث مؤشر على دفء العلاقات بين البلدين.

وعقد مون وكيم اجتماعهما الثالث هذا العام في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، منتصف الشهر الحالي، حينما طرح كيم فكرة هديته الأليفة وفقا لما جاء في بيان للبيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم.

وعبر الكلبان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين وقرية بانمونغوم وصولا إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وكان كيم قد عبر الحدود من المكان نفسه للقاء مون للمرة الأولى في أبريل.

وتستقي سلالة بونغسان اسمها من مقاطعة في كوريا الشمالية وتشتهر الكلاب من هذا النوع بالوفاء وإتقان مهارات الصيد لدرجة أنها بمقدورها اصطياد النمور. وتعتبر كوريا الشمالية هذه الكلاب معلما وطنيا.

وسيعيش الكلبان مع كلب يدعى توري أصبح أول كلب ينتقل من مأوى للكلاب للعيش في المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية.

واقتنى مون الذي يعرف عنه حبه للحيوانات توري في يوليو من العام الماضي بعد شهرين من توليه الرئاسة.

وليست هذه المرة الأولى التي يبعث فيها زعيم كوري شمالي بكلبين من سلالة بونغسان إلى زعيم كوري جنوبي.

ففي عام 2000، أرسل زعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، كلبين من سلالة بونغسان إلى الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك كيم داي جونغ عندما عقدا أول قمة بين الكوريتين.