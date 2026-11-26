ليس مجرد سباق للجري. وليست مجرد فعالية رياضية تُقام صباح يوم أحد. إنها لوحة إنسانية كاملة، رسمتها دبي مرة أخرى لتقول للعالم: هنا، على هذه الأرض، يجتمع الجميع بلا اختلاف. في تحدي دبي للجري، لم يركض 300 ألف شخص فقط. بل ركضت الإنسانية كلها في شارع واحد. ركض العربي بجانب الأجنبي، والصغير بجانب الكبير، والمقيم بجانب الزائر، والمسلم بجانب المسيحي والهندوسي والبوذي، دون أن يسأل أحد الآخر: من أين أنت؟ ما دينك؟ ما لغتك؟

هنا فقط، في دبي، يتحوّل شارع الشيخ زايد، الشارع الذي يحمل اسم المؤسس، من طريق للسيارات إلى طريق للقلوب. طريق يمشي فيه الجميع بالاتجاه نفسه، نحو الهدف نفسه، وهو الحياة. لقد تجسدت في هذا المشهد روح الإنسانية والتسامح بأبهى صورها. لم تكن هناك حواجز، ولا حدود، ولا جنسيات. كانت هناك الفرحة فقط. كان هناك أب يحمل ابنته على كتفيه، وفتاة من ذوي الهمم تدفع كرسيها بقوة، وعجوز يمشي بهدوء، وشاب يوزع الماء على من لا يعرفه. هذه ليست رياضة، هذه مدرسة إنسانية مفتوحة.

إن دبي لم تكتفِ بأن تكون مدينة للاقتصاد والأبراج، بل أرادت أن تكون عاصمة للقلوب. وتحدي دبي للجري هو أكبر دليل على ذلك. فعندما تجتمع أكثر من 200 جنسية في مكان واحد، في وقت واحد، وفي نشاط واحد، فإن هذا ليس تنظيماً فقط، بل كان رسالة انسانية تتوق للمحبة والتسامح والسلام. لماذا دبي؟ لأن دبي فهمت سراً عظيماً لم تفهمه الكثير من مدن العالم: أن الرياضة تجمع الناس، وأن السلام ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل خطوة تُخطى في الشارع معاً.

رسالة دبي من هذا التحدي واضحة: السلام ليس مستحيلاً. نحن نستطيع أن نعيش معاً، وأن نركض معاً، وأن نضحك معاً. إذا استطعنا أن نجمع 300 ألف إنسان من كل بقاع الأرض في شارع واحد دون مشكلة واحدة، فلماذا لا يستطيع العالم أن يعيش بسلام؟