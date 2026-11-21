كم مرة شعرنا بالامتنان لشخص ولم نخبره؟ وكم مرة أردنا التعبير عن محبتنا أو تقديرنا، ثم أجلنا ذلك دون سبب؟ نؤجل كلمة شكر، أو اتصالاً، أو زيارة، وكأن الأيام مضمونة، والفرص ستبقى متاحة متى أردناها!

والحقيقة أن الحياة أقصر مما نظن، وأن بعض الكلمات إذا تأخرت فقد تفقد قيمتها، وبعض المشاعر الجميلة قد تبقى حبيسة قلوبنا حتى يفوت أوانها. وليس كافياً أن نحب الآخرين في قلوبنا، بل الأجمل أن نُشعرهم بهذه المحبة ما استطعنا، وأن نعبر عنها وهم بيننا.

لا تنتظر مناسبة لتقول لأمك أو أبيك كم تحبهما وتقدر عطاءهما، ولا تؤجل شكر أخيك أو أختك على موقف أسعدك، أو مساندة خففت عنك ألماً. ولا تبخل بكلمة تقدير لشريك حياتك، أو أبنائك، أو صديق وقف إلى جانبك، أو لمعلم أو مدير أو زميل أو أي إنسان أحسن إليك ولو بموقف بسيط.

فنحن جميعاً، مهما اختلفت أعمارنا ومسؤولياتنا، نحتاج إلى الشعور بأن عطاءنا مرئي، وأن جهودنا مقدرة. فكلمة صادقة قد تمنح إنساناً متعباً طاقة لمواصلة يومه، ورسالة امتنان قد تخفف عن قلب أثقلته المسؤوليات. والتقدير ليس مجاملة عابرة، بل وقود يعيننا على مواصلة العطاء في خضم تحديات الحياة.

ولنتذكر أن العلاقات لم توجد لتزيد هموم الناس، بل لتكون مصدر دعم وراحة وطمأنينة. فكل إنسان يحمل ما يكفيه من ضغوط لا يعلمها إلا الله، فلا نكن عبئاً إضافياً عليه بكثرة اللوم أو قسوة الكلمات أو تجاهل مشاعره. وهذا لا يعني غياب المصارحة أو الاختلاف، وإنما معالجة خلافاتنا باحترام ورحمة، والحرص على ألا نفقد المودة بيننا.

والتقدير لا يحتاج إلى هدايا ثمينة، فقد يكون كلمة طيبة أو ابتسامة أو إصغاء باهتمام، أو سؤالاً صادقاً، أو تعاطفاً مع من يمر بظرف صعب. والأجمل أن أثره يعود بالسعادة والرضا على من يمنحه أيضاً.

ولنبدأ من بيوتنا، فلا نجعل الألفة سبباً في قلة التعبير، ولا الاعتياد على العطاء مبرراً لتجاهله. ولنعلّم أبناءنا أن الشكر خُلق يعزز الامتنان ويزيد الاحترام، وأن الكلمة الطيبة قد تغير يوم إنسان، وربما مجرى حياته.

فلا ننتظر الغياب لنتحدث عن فضل من نحب، ولا الفقد لنعترف بقيمة حضورهم. الحياة قصيرة جداً، فلنمنح من حولنا مشاعر صادقة وهم بيننا، ولنترك في قلوبهم أثراً يخفف عنهم ولا يثقلهم.. أَسعِد تَسعَد.

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