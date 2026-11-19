في حياة كل منا شخص نلجأ إليه كلما ضاقت بنا الأمور. نحكي له عن خلافاتنا العائلية، ومشكلات العمل، وضغوط الحياة، وحتى التفاصيل الصغيرة التي أفسدت يومنا. يستمع إلينا بصبر، ويترك لنا مساحة للحديث، ويحاول أن يخفف عنا بكلمة طيبة أو نصيحة صادقة. ننهي حديثنا معه ونحن نشعر براحة أكبر، ثم نعود إلى حياتنا، دون أن يخطر ببالنا سؤال بسيط: كيف حاله هو؟

بعض الناس أصبحوا مستودعاً لشكاوى الآخرين. الصديق الذي يتصل به الجميع، والأخ الذي يسمع مشكلات الأسرة، والموظف الذي يشتكي إليه زملاؤه، والإنسان الهادئ الذي اعتاد أن يضع هموم الآخرين قبل همومه. وقد يمر يومه بين مكالمة حزينة وأخرى غاضبة وثالثة تبحث عن حل، حتى يجد نفسه محاطاً بمشكلات لا تخصه، لكنها تترك أثرها في نفسه.

ليس الاستماع إلى الناس أمراً سيئاً، بل هو من أجمل صور المودة والرحمة. وقد تكون قدرتك على الإنصات سبباً في تخفيف معاناة إنسان لا يجد من يفهمه. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا العطاء إلى واجب دائم، ويصبح من اعتاد الاستماع محروماً من حقه في الكلام.

والأغرب أننا قد نفسر هدوء هذا الشخص بأنه دليل على خلو حياته من المتاعب. نراه مبتسماً فنظن أنه بخير، ونراه صبوراً فننسى أنه يتعب، ونراه قادراً على مواساة الآخرين فنعتقد أنه لا يحتاج إلى المواساة.

وربما حاول ذات مرة أن يتحدث عن مشكلة تخصه، فقاطعه أحدهم ليعود إلى شكواه المعتادة. أو سمع عبارة «أنت قوي وتعرف كيف تتصرف»، فابتسم وأغلق الموضوع.

العلاقات الإنسانية لا تقوم على أن يعطي طرف ويأخذ الآخر باستمرار. فكما نحتاج إلى من يسمعنا، علينا أن نتعلم الإصغاء لمن يسمعوننا. وليس من الضروري أن نملك حلولاً لمشكلاتهم، فقد تكفي أحياناً بضع دقائق من الاهتمام الصادق.

في المرة المقبلة التي تلجأ فيها إلى شخص لتخفف عن نفسك، لا تجعل حديثك ينتهي بمجرد انتهاء شكواك. امنحه فرصة ليحكي هو أيضاً.

فبعض الذين نرتاح بالكلام إليهم، لم يجدوا بعد من يرتاحون بالكلام معه.

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