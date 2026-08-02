الإجازة الصيفية.. فرصة

التعلّم لا يتوقف بانتهاء العام الدراسي؛ فالقيم التي يكتسبها الطالب تظل رفيقة له أينما ذهب، ومع حلول الإجازة الصيفية، تبدأ الأسر في البحث عن أفضل الطرق لاستثمار أوقات أبنائها بما يعود عليهم بالنفع، بعيداً عن الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات.

وفي ظل تنوّع الخيارات المتاحة، تتجه الاهتمامات نحو البرامج والأنشطة التي تجمع بين المتعة والفائدة، وتسهم في تطوير مهارات الأبناء، وتعزيز مواهبهم واهتماماتهم الشخصية.

ولا تقتصر أهمية الإجازة الصيفية على شغل وقت الطلبة، بل تمتد إلى كونها مرحلة تساعدهم على بناء عادات إيجابية وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على إدارة أوقاتهم. فمن خلال التجارب اليومية والأنشطة الهادفة، يكتسب الأبناء مهارات جديدة، ويتعلمون تحمل المسؤولية واتخاذ المبادرة، بما يسهم في تكوين شخصيات أكثر وعياً وتوازناً، ويجعل من فترة الإجازة فرصة للنمو الشخصي إلى جانب الاستمتاع والراحة.

ويوفر العديد من المؤسسات خلال الإجازة الصيفية مبادرات وبرامج تشمل مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، والفنون، والأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية، بما يمنح الطلبة خيارات متنوّعة تتوافق مع اهتماماتهم، في بيئات تعليمية جاذبة وآمنة تجمع بين التعلم والترفيه.

كما تحرص المؤسسات التعليمية في الدولة على تنفيذ برامج صيفية نوعية تراعي ميول الطلبة، وتركز على تنمية مهارات الابتكار والتواصل والتفكير الناقد والقيادة، إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة والعمل التطوعي، عبر مسارات متعددة تشمل البرامج العلمية والابتكارية، والثقافية، والكشفية، والرياضية.

ومما لا شك فيه أن هذه البرامج تسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، من خلال إتاحة الفرصة له لاكتشاف قدراته، وتطوير مهاراته الاجتماعية، وتعزيز ثقته بنفسه، وتحمّل المسؤولية. فالإجازة الصيفية ليست وقتاً للراحة فقط، بل مساحة للتجربة والتعلم واكتساب خبرات جديدة تساعد الطلبة على مواجهة تحديات المستقبل بوعي وكفاءة، وتدعم توجهاتهم الأكاديمية والمهنية.

ومن هنا تبرز أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو اختيار الأنشطة المناسبة التي توازن بين الترفيه والتعلم، وتشجعهم على استثمار أوقاتهم في تجارب مفيدة وملهمة، بما يعزز لديهم حب المعرفة، وروح المبادرة، والقدرة على تحويل أوقات الفراغ إلى فرص للنمو والتطوّر.

*حاصل على جائزة خليفة التربوية فئة المعلم المبدع

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