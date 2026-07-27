عندما ينتصر التشريع على الجدل

شهدت أسواق الأصول الرقمية أخيراً حالة من التذبذب الملحوظ، حيث تراجعت أسعار العديد من العملات الرقمية الرئيسة بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق خلال الأشهر السابقة. وقد جاء هذا التراجع نتيجة مجموعة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد حالة الحذر لدى المستثمرين، إضافة إلى استمرار مراقبة الأسواق للسياسات الاقتصادية الأميركية وتحركات أسعار الفائدة.

ما يلفت انتباهي دائماً هو أن أهم التطورات في قطاع الأصول الرقمية لا يحدث بالضرورة على شاشات التداول، ففي وقت يركز فيه البعض على حركة الأسعار اليومية، تشهد الصناعة تحولاً أكثر أهمية، يتمثل في تسارع وتيرة التنظيم والتبني المؤسسي حول العالم. وخلال الأسابيع الأخيرة، تصدرت الولايات المتحدة المشهد من خلال مناقشة حزمة تشريعات جديدة متعلقة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة.

من وجهة نظري، فإن ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة يؤكد أمراً مهماً للغاية: العالم يتجه نحو التنظيم وليس المنع، نحو التبني وليس التجاهل. والأهم من ذلك أن العديد من المبادئ التي يناقشها المشرعون الأميركيون اليوم كانت الإمارات قد بدأت العمل عليها منذ سنوات، فمنذ وقت مبكر، اختارت الإمارات نهجاً مختلفاً يقوم على تشجيع الابتكار مع وضع أطر تنظيمية واضحة تحمي المستثمرين وتدعم نمو القطاع. واليوم نرى نتائج هذه الرؤية في المكانة التي أصبحت تحتلها الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. ومن خلال عملي اليوم في هذا القطاع، أرى بشكل متكرر كيف أصبحت الإمارات محطة رئيسة للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يبحثون عن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة. وأصبحت التجربة الإماراتية مثالاً عند الحديث عن تنظيم الأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، شهدت الفترة الماضية حصول Crypto.com على ترخيص خدمات القيمة المخزنة (SVF) من مصرف الإمارات المركزي، في خطوة تعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه المنظومة التنظيمية في الدولة، وأعتقد أن المستثمرين يجب أن ينظروا إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل.. ولعل أهم ما أتابعه شخصياً خلال هذه المرحلة ليس سعر «بيتكوين» غداً أو الأسبوع المقبل، بل حجم التبني المؤسسي الذي نشهده حول العالم.

المستقبل لم يعد سؤالاً حول ما إذا كانت الأصول الرقمية ستصبح جزءاً من النظام المالي العالمي، بل حول مدى سرعة هذا التحول، ومن سيكون في موقع القيادة عندما تكتمل ملامحه. ولحسن الحظ، تبدو الإمارات، الآن في موقع متقدم جداً ضمن هذه الرحلة العالمية.

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