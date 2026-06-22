يأتي تأسيس «ديوا العالمية» كشركة وطنية مستقلة لتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نماذج وطنية ناجحة في البنية التحتية للطاقة والمياه للأسواق العالمية، مكملاً لمسيرة مشرفة من النماذج الوطنية (كطاقة ومصدر، واستثمارات أدنوك ومبادلة العالمية).

وسيسهم العملاق القادم بهذه الخطوة الجبارة في تسريع تنويع الاقتصاد ومسيرة الدولة نحو المستقبل.

وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل 3 أيام، أن الإمارات هي الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، والمركز الخامس عالمياً بين أكثر دول العالم تنافسية، وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، متصدرة 21 مؤشراً تنافسياً دولياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً آخر، ثمرة نهج وطني ومساعٍ حثيثة، وخطط استراتيجية وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات.

وإلحاق خبر تأسيس «ديوا العالمية» خطوة استراتيجية لها دلالاتها، أن المسيرة ماضية نحو صناعة المستقبل داخل الإمارات وخارجها، فالإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، أضحت نموذجاً عالمياً في الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية، تتميز ببنية تحتية متطورة، تُعد من بين الأفضل عالمياً. ويأتي إطلاق «ديوا العالمية» خطوة استراتيجية لنقل الممارسات المرتبطة للأسواق العالمية، ما سيعزز حضور الدولة كمصدر للمعرفة والخبرة في مجالات أمن الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي.

يأتي ذلك كتطبيق عملي لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه الآن، وتنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة». فسفينة الإمارات المعرفية توجه بوصلة المعرفة الإنسانية والتطوير المستدام لكل مكان يحوز رغبة جدية في التطوير واللحاق بالركب لما فيه خير الإنسانية.

هل من مزيد؟ نعم، فبالأمس بدأنا بنقل المعرفة الحكومية عبر برنامج مجلس الوزراء لنقل المعرفة الحكومية، واستثمارات وبرامج تنمية عالمية عبر أدوات وقنوات استثماراتية حكومية ومساعدات دولية، اليوم بدأنا بمجالات الطاقة والمياه لنقل الممارسات والمعرفة والتقنيات الإماراتية لأرجاء المعمورة. وغداً لربما يكون النقل هو جوهرة التاج القادمة.

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