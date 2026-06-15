غياب التقدير: الخلل الذي لا يظهر في التقارير

في كثير من بيئات العمل، تبدو الأرقام مطمئنة والمؤشرات مستقرة، والتقارير مكتملة، لكن خلف هذه الصورة المنظمة قد يكون الإنسان هو الحلقة الأضعف لا لأنه مقصّـر، بل لأنه يعمل بلا تقدير.

كثيرون يختزلون التقدير في كونه مجاملة عابرة أو ترفاً معنوياً يمكن الاستغناء عنه عند ضغط العمل. والحقيقة أن هذا الفهم هو أحد أخطر المعوقات الصامتة للنجاح. فالتقدير ليس إضافة شكلية، بل حاجة نفسية أساسية تحفظ للإنسان توازنه الداخلي، وتبقيه متصلاً بالمعنى.

الإنسان يحتاج إلى أن يشعر بثلاثة أمور ليست معقدة: أنه كفء في ما يفعل، وأنه ينتمي إلى سياق يراه ويعترف بجهده، وأنه يمارس دوره دون سحق لاستقلاله. حين يقدَّر الإنسان، لا يُدلَّل، بل يُعاد ربطه بقيمة ما يقدم. يتحول العطاء من عبء إلى اختيار، ومن التزام ثقيل إلى دافع داخلي.

غياب التقدير لا يصنع الانهيار دفعة واحدة، بل يعمل ببطء. تبدأ الدافعية الداخلية بالانخفاض، ويتحوّل العمل إلى واجب، ثم إلى استمرار بدافع الراتب أو الخوف. ومع الوقت يظهر برود عاطفي غامض، لا غضب ولا حماسة، فقط فتور يجعل الإنسان حاضراً بجسده وغائباً بروحه.

خذ مثالاً بسيطاً: شخص كان مبادراً ومتحمساً، ويتحمل فوق ما يُطلب منه. لم يُسأل لم يُشكر ولم يُعترف بجهده. بعد سنوات لايزال يؤدي عمله، لكن بأقل قدر ممكن. لم تتراجع كفاءته، بل تآكل المعنى داخله.

وهنا يبدأ الاحتراق النفسي الحقيقي. يعمل الإنسان كثيراً ويشعر دائماً بأنه مقصّر. يفقد «طعم الإنجاز» لا لأن النتائج غابت، بل لأن الاعتراف غاب. هذا الاحتراق لا يظهر في التقارير، ولا يُرصد في الإحصاءات، لكنه يُفرغ مؤسسات وعلاقات من روحها.

المعوّق الأكبر أمام ثقافة التقدير هو الخلط بينها وبين المجاملة أو فقدان الهيبة. والحقيقة أن التقدير الذكي لا يُضعف الإدارة، بل يعززها. هو اعتراف محدد بجهد واضح، في وقت مناسب، دون مبالغة أو تفضيل.

التقدير ليس رفاهية، بل هو حاجة نفسية. ومن دونه المشكلة ليست في الناس، بل في غياب المعنى.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيه.