الاستدامة لم تعد خياراً

في عالم اليوم، أصبحت استدامة المنازل وقدرتها على مواكبة متطلبات المستقبل والتكيف مع الاضطرابات، مثل الضغوط المناخية وتقلبات التكاليف، مقومات أساسية تصون القيمة طويلة الأمد للعقارات. وتُعد هذه الفجوة بين سعر الشراء والقيمة طويلة الأمد، جوهر النقاش الذي ينبغي أن يحكم مستقبل القطاع العقاري، وهي الفجوة ذاتها التي صُمّمت المجتمعات المستدامة لمعالجتها وإعادة تعريف مفهوم القيمة فيها.

وباتت الفوائد المالية التي يحققها العيش المستدام واقعاً مدعوماً بالأدلة والمؤشرات القابلة للقياس، فالمباني الخضراء تحقق تخفيضاً ملموساً في استهلاك الطاقة والمياه العذبة، ما ينعكس مباشرة على الكلفة التشغيلية طويلة الأمد، وهو ما يحقق علاوة سعرية لهذا النوع من المباني مقارنة بنظيراتها التقليدية، لاسيما مع تزايد الاشتراطات التنظيمية على المباني الأقدم والأقل كفاءة.

وقد واصلت دولة الإمارات ريادتها لأجندة الاستدامة، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وفي مارس 2026، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية المرحلة الأولى من برنامج وطني لخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، في تأكيد على التزام الدولة طويل الأمد بالكفاءة والمرونة، وبناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل.

وقد أثبت مشروعا «مدينة الشارقة المستدامة»، و«مدينة الشارقة المستدامة 2»، أن المشترين لا يدفعون مقابل مجرد منازل بطابع أخضر مستدام، بل يستثمرون في كلفة معيشية أقل، وإعفاءات من رسوم الخدمات خلال السنوات الأولى من التملّك، وبنية تحتية صُمّمت للحفاظ على قيمتها على المدى الطويل. وعليه، باتت المنازل المستدامة تفرض نفسها بوصفها خياراً استثمارياً أفضل وأكثر جدوى.

يعكس توجه المشترين نحو المجتمعات القادرة على الحفاظ على كفاءتها التشغيلية، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة وتشدد الاشتراطات البيئية، تحولاً جوهرياً في معايير التقييم قبل الشراء، وفهماً أكثر نضجاً لمعنى تملّك المسكن بوصفه قيمة طويلة الأمد. في عالم اليوم، تشكل المرونة والاستدامة معيارين واضحين لقياس قدرة المنازل والمجتمعات والمدن، بل حتى الدول، على الصمود والتكيّف مع عالم متغيّر. فالمجتمعات المُهيّأة لمتطلبات المستقبل لا تكتفي بتوفير الراحة الآنية، بل تمنح السكان والمستثمرين والمجتمع قيمة مستدامة وطمأنينة على المدى الطويل.

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