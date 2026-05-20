المستثمر الحقيقي وصائد الفرص

في سوق عقاري سريع التحول والنمو مثل سوق دبي، لا يكفي أن يحقق المستثمر أرباحاً حتى يُصنَّف رجل أعمال حقيقياً، فالأرباح قد يصنعها الجميع، لكن الفارق الجوهري يظهر في طريقة بناء الأعمال، وفي الأثر الذي يتركه المستثمر داخل السوق وخارجه.

وهنا تتجلى المسافة الواسعة بين المستثمر الحقيقي أو رجل الأعمال، وبين من يتعامل مع العقار باعتباره مجرد فرصة مؤقتة لصناعة المال السريع، فالمستثمر الحقيقي لا ينظر إلى المشروع العقاري كسلعة تُباع وتنتهي قصتها عند توقيع العقد، بل يراه جزءاً من منظومة اقتصادية وتنموية متكاملة. يفكر في قيمة المشروع بعد سنوات، وفي انعكاسه على جودة السوق وثقة المستثمرين واستدامة النمو، لذلك يبني السمعة قبل الأبراج، ويؤسس الثقة قبل البحث عن العائد السريع.

هذا النموذج من رجال الأعمال يدرك أن نجاحه لا ينفصل عن نجاح من حوله، فالمستثمرون بالنسبة إليه ليسوا مجرد مشترين، بل شركاء في رحلة نمو طويلة، لذلك يسعى إلى خلق قيمة حقيقية، وتحقيق مكاسب مستدامة، والمساهمة في رفع جودة السوق العقاري ككل، فهو يعلم أن السوق القوي والمنظم يضاعف الفرص للجميع، ويحمي الاستثمارات على المدى البعيد.

في المقابل، يظهر ما يمكن وصفه بـ«صائد الفرص»، أو «صانع المال» الـ«Money Maker»، الذي يتحرك بعقلية الصفقة السريعة والربح الفوري. لا تشغله استدامة السوق بقدر ما يعنيه تضخيم المكاسب اللحظية حتى لو كان ذلك على حساب الجودة أو الثقة أو استقرار السوق. وهنا يكمن الخطر، لأن الأسواق العقارية لا تُبنى بالضجيج، بل بالمصداقية والرؤية طويلة الأمد.

ومع كل دورة اقتصادية، يثبت السوق قدرته على فرز اللاعبين الحقيقيين من الباحثين عن المكاسب المؤقتة، فالمشروعات التي تقوم على رؤية استثمارية متماسكة تستمر وتكتسب ثقة أكبر، بينما تتراجع المشروعات القائمة على التسويق المبالغ فيه عند أول اختبار حقيقي.

وقد أثبتت دبي خلال السنوات الماضية أنها مدينة تكافئ أصحاب الرؤية والاستثمار المسؤول، لأنها بُنيت أساساً على الثقة والاستدامة، ولهذا يبقى المستثمر الحقيقي أكثر من مجرد مطور عقاري، إنه شريك في صناعة مدينة، وبناء اقتصاد، وترك أثر بصمة تمتد لسنوات طويلة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.