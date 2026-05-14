قوانين استباقية

لم تعد قوة القطاع العقاري في دبي تُقاس فقط بحجم المبيعات أو ارتفاع الأسعار أو تدفق الاستثمارات الأجنبية، بل أصبحت ترتبط بصورة متزايدة بقدرة الإمارة على بناء منظومة تشريعية متكاملة تحكم النمو العمراني وتضمن استدامته على المدى الطويل.

وخلال الفترة الأخيرة، رسخت دبي هذا النهج عبر حزمة من القوانين والقرارات، التي تعكس انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة النضج المؤسسي والتنظيمي.

ويبرز في مقدمة هذه التحولات، صدور قانون جودة وسلامة المباني، الذي يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز موثوقية السوق العقارية ورفع معايير الحوكمة الفنية والهندسية، فالقانون لا يقتصر على تنظيم عمليات البناء فقط، وإنما يؤسس لرقابة تمتد على كامل دورة حياة المبنى، من التصميم والتنفيذ إلى التشغيل والصيانة والفحص الدوري، بما يضمن الحفاظ على جودة الأصول العقارية وقيمتها الاستثمارية.

وتكمن أهمية هذا التشريع في أنه يعزز الشفافية والمساءلة من خلال توحيد سجلات المباني، واعتماد تقييمات فنية وشهادات جودة عبر مكاتب مرخصة، إضافة إلى توسيع الاعتماد على الإدارة الرقمية للبيانات العقارية.

وترفع هذه الخطوات من كفاءة إدارة الأصول، وتحد من المخاطر الفنية، وتدعم قدرة السوق على اكتشاف العيوب مبكراً ومعالجتها قبل تفاقمها.

وفي السياق ذاته، جاء قانون تنظيم السكن المشترك ليؤكد أن دبي لا تنظر إلى العقار بوصفه نشاطاً استثمارياً فقط، بل باعتباره جزءاً من منظومة حضرية واجتماعية متكاملة، فالقانون يضع إطاراً واضحاً لإدارة هذا النوع من السكن، ويحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في البنية التحتية وجودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

ويحمل هذا التوجه أبعاداً اقتصادية واجتماعية في آن واحد، إذ يوفر خيارات سكنية منظمة وميسرة، ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية العمرانية والمظهر الحضاري واستقرار المجتمعات السكني، كما يعزز شفافية السوق عبر التصاريح الرسمية والعقود الموحدة والسجلات الإلكترونية.

ولا يمكن فصل هذه التشريعات عن اعتماد استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية، التي تعكس فلسفة دبي في ربط التنمية الاقتصادية بجودة الحياة، فالرسالة هنا واضحة، وهي أن النمو العمراني لا يُقاس فقط بعدد الأبراج والمشروعات، بل أيضاً بجودة البيئة المعيشية لجميع الفئات.

وتؤكد دبي عبر هذه المنظومة التشريعية أنها تبني نموذجاً عمرانياً قائماً على الاستدامة والحوكمة والرقابة الاستباقية، وهو ما يمنح القطاع العقاري مزيداً من الصلابة والقدرة على جذب الاستثمارات.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.