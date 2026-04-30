صراع الأجيال.. حين تتناطح الخبرة مع الفكرة

في كل مؤسسة، صغيرة كانت أو عملاقة، هناك معركة تدور رحاها بين المكاتب وقاعات الاجتماعات، ليست بالضرورة معركة سلطة أو منافسة على المناصب، بل صراع أعمق هو صراع الأجيال، ذلك الاحتكاك اليومي بين من قضوا عقوداً في المهنة وبين من دخلوا للتو عالم العمل محمّلين بطاقة لا تهدأ ورؤية مختلفة للعالم.

هذا الصراع ليس جديداً، لكنه اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، فالتغيرات التقنية المتسارعة، والتحولات الاجتماعية، وتبدُّل مفهوم النجاح، جعلت الفجوة بين الأجيال أكثر اتساعاً، جيل يؤمن بأن الانضباط هو سر الإنجاز، وآخر يرى أن الإبداع لا يولد إلا في بيئة مرنة، جيل يقدّس الاجتماعات المباشرة، وآخر يفضل رسالة قصيرة، الحقيقة أن أسباب هذا الصراع ليست شخصية، بل بنيوية، فالأجيال الأكبر تشعر أحياناً بأن خبرتها الطويلة مهددة أمام سرعة الجيل الجديد في التعامل مع التكنولوجيا، بينما يرى الأصغر أن القيود الإدارية التقليدية تُعيق قدرتهم على الابتكار.

لكن المؤسسات الذكية أدركت أن الحل ليس في كسر أحد الطرفين، بل في جمعهما، فالتنوع العمري ثروة إذا أُحسن استثمارها، حين يتبادل الموظفون الخبرات: الأكبر يُقدِّمون الحكمة المهنية، والأصغر يُقدِّمون المعرفة الرقمية، ففي Google لا تُبنى فرق الابتكار على أساس العمر، بل على تنوع الخلفيات، يجلس مهندس مخضرم إلى جانب شاب في العشرينات، فيخرج مشروع يجمع بين عمق التجربة وجرأة الأفكار، أما Toyota فقد دمجت فلسفتها في التحسين المستمر مع برامج تدريبية مشتركة بين الأجيال، فخلقت بيئة عمل تتعلم فيها الأجيال من بعضها بدل أن تتصادم.

في النهاية صراع الأجيال ليس صراعاً على البقاء، بل صراع على الفهم، وكلما أسرعت المؤسسات في إدراك أن المستقبل لا يُبنى بخبرة جيل واحد، بل بتكامل الجميع، كلما تحولت هذه الفجوة من مصدر تَوتُّر إلى مصدر قوة، فالمؤسسة التي تجمع حكمة الأمس وابتكار اليوم، لاشك أنها ستربح سباق الغد.

