عقارات دبي.. قصة صمود عبر الأزمات

لم يكن صعود القطاع العقاري في دبي يوماً مساراً خالياً من التحديات، بل هو قصة تشكّل تدريجي لقوة سوق تعلّم من الأزمات أكثر مما تأثر بها، فمنذ بدايات صعود عقارات الإمارة مطلع الألفية، راهنت دبي على نموذج يقوم على الانفتاح، وتنوع المستثمرين، وبنية تحتية تُصمم للمستقبل، لا للحاضر فقط، هذا النموذج هو ما وضع السوق لاحقاً في اختبار حقيقي مع كل أزمة عالمية.

في الأزمة المالية العالمية عام 2008، واجهت دبي تحدياً قاسياً، تمثّل في تراجع السيولة وانكماش الطلب، لكن الاستجابة لم تكن تقليدية، بل اتجهت نحو إعادة هيكلة السوق، وتعزيز التشريعات، وإرساء أدوات حماية، مثل حسابات الضمان العقاري.

وبعدها جاءت أزمة تراجع أسعار النفط في 2014، لتختبر قدرة السوق على التكيّف مع ضغوط إقليمية، إلا أن تنوع الاقتصاد، وعدم ارتهان دبي لقطاع واحد، مكّنها من امتصاص الصدمة والحفاظ على استقرار نسبي. أما جائحة «كورونا»، فمثّلت اختباراً مختلفاً، ليس اقتصادياً فقط، بل تشغيلياً وإنسانياً، ومع ذلك، تحركت دبي بسرعة عبر حزم تحفيزية وتسهيلات، ومرونة في الإجراءات، ما جعلها واحدة من أسرع الأسواق العقارية تعافياً عالمياً، بل تحولت الأزمة إلى نقطة جذب لرؤوس الأموال الباحثة عن أماكن آمنة.

اليوم، وفي ظل توترات جيوسياسية إقليمية غير مسبوقة، يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي، مدعوماً باستمرار المشروعات بوتيرة مرتفعة في مؤشر واضح إلى متانة السوق، وقدرته على الحفاظ على الزخم المعهود، بفضل قوة الطلب المحلي والدولي، واستقرار البيئة الاقتصادية. وهذا الأداء لا يعكس مجرد دورة سوقية إيجابية، وإنما نتيجة تراكمية لنموذج متكامل في إدارة الأزمات، يقوم على الاستباقية، والشفافية، والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.

لقد طوّرت دبي مع مرور الوقت «مناعة اقتصادية» في قطاعها العقاري، جعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، بل وتحويلها إلى فرص، فالمستثمر الذي كان يتردد في أوقات عدم اليقين، أصبح ينظر إلى هذه الفترات كنافذة للدخول بأسعار تنافسية، مدفوعاً بثقة راسخة باستدامة السوق. وتبقى خلاصة التجربة أن قوة عقارات دبي لا تكمن فقط في الأبراج الشاهقة والمشروعات العملاقة، وإنما في المنظومة التي تديرها، منظومة تثبت دائماً أن الأزمات ليست نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر نضجاً وصلابة.

