نوم الطفل مرآة لصحته النفسية

يُعد النوم من أكثر المؤشرات دقة على الحالة النفسية للطفل، فهو لا يرتبط فقط بالراحة الجسدية، بل يعكس أيضاً مدى استقرار الطفل الداخلي، وشعوره بالأمان، وقدرته على تنظيم مشاعره.

ينام الطفل بعمق وهدوء، فإن ذلك يدل غالباً على توازن نفسي، بينما تشير اضطرابات النوم إلى وجود توتر أو قلق أو مشكلات عاطفية تحتاج إلى انتباه.

وحقيقة، إن الطفل لا يعبّر دائماً عن مشاعره بالكلمات، لكنه يفعل ذلك من خلال سلوكياته اليومية، ومنها النوم.

الأرق، الكوابيس، الاستيقاظ المتكرر، أو رفض الذهاب إلى السرير، قد تكون كلها إشارات على أن الطفل يعيش حالة من القلق أو الخوف أو عدم الاستقرار. وقد ترتبط هذه الاضطرابات بمواقف حياتية مثل الانتقال إلى مدرسة جديدة، خلافات أسرية، أو حتى ضغط أكاديمي يفوق قدرته.

ومن المهم أن يدرك الأهل أن اضطرابات النوم ليست مجرد عناد أو دلال زائد، بل قد تكون نداءً صامتاً من الطفل يطلب فيه الاحتواء. وهنا يأتي دور الأسرة في خلق بيئة آمنة للنوم، تبدأ من الروتين اليومي، وتمر بالحوار الهادئ قبل النوم، وتنتهي بالشعور بالحب والطمأنينة.. فالأطفال الذين يشعرون بأنهم محبوبون ومفهومون، ينامون بشكل أفضل.

كما أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، أو مشاهدة محتوى مثير أو مخيف، يؤثر سلباً على جودة النوم. لذلك، من الضروري أن يحرص الأهل على تقنين وقت الشاشة، وتقديم أنشطة مهدئة مثل القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة قبل النوم.

وحال استمرت اضطرابات النوم لفترة طويلة، أو أثرت على سلوك الطفل في النهار، يُنصح باستشارة مختص نفسي أو طبيب أطفال، للتأكد من عدم وجود أسباب عضوية أو نفسية أعمق.

نوم الطفل ليس مجرد راحة جسدية، بل هو مرآة تعكس ما يدور في داخله من مشاعر وتجارب. وكلما نظرنا إلى هذه المرآة بعين الفهم، استطعنا أن نكون أقرب إلى احتياجاته، وأقدر على دعمه في رحلته نحو النمو والتوازن.

ونهاية أرى أن الطفل لا يحتاج إلى سرير مريح فقط، بل إلى قلب يحتضنه، وأذن تسمعه، وبيئة تزرع فيه الطمأنينة.. فكل ليلة ينام فيها بسلام هي خطوة نحو بناء إنسان متوازن، واثق، وقادر على مواجهة الحياة بقوة.

