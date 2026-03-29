المنافسة والتكامل الاستراتيجي

في أوقات التحولات الإقليمية المتسارعة، تزداد أهمية ترسيخ القيم الاقتصادية التي تعزز الاستقرار والنمو، وفي مقدمتها المنافسة الشريفة والتكامل بين الجهود التنموية. فالمنافسة ليست مجرد سباق على المكاسب، بل منظومة قيم تدفع الاقتصادات إلى التطور، وتمنح المجتمعات القدرة على التقدم بثقة وثبات.

وتعد المنافسة من أساسيات النهضة الاقتصادية، فلا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو ويزدهر في غيابها، ولا لأي دولة أن تتقدم، إذا تلاشى الحافز نحو التفوق والريادة. فالمنافسة في جوهرها قوة دافعة تحفّز المجتمعات على التطور، وتدفع الحكومات إلى تحسين سياساتها، والشركات إلى الابتكار، والأفراد إلى صقل مهاراتهم. غير أن السؤال الجوهري لا يكمن في ما إذا كنا ننافس، بل في الكيفية التي نختار أن ننافس بها، فالمنافسة الشريفة ليست مجرد آلية سوق، بل خُلق راسخ في منظومة النزاهة والأمانة المهنية. إنها التزام قواعد العمل واحترام الآخر، دون غش أو تدليس أو سعي لهدم المنافسين. إنها سباق نحو التميز لا معركة إقصاء، ودافع دائم لتطوير المهارات، وتقديم أفضل ما لدى الأفراد والمؤسسات، بما يحول التنافس إلى طاقة إيجابية تدعم التنمية.

وفي هذا الإطار، يتحول التنافس من صراع صفري إلى قوة دافعة للابتكار، حيث يصبح الهدف تقديم قيمة مضافة حقيقية لا مجرد استنساخ ما أنجزه الآخرون، فالتطور لا يقوم على النقل الحرفي لمنجزات الغير، بل على استيعابها ثم البناء عليها. وهكذا فعلت اليابان عندما تأملت التجربة الصناعية الغربية وطورتها، كما سارت الصين لاحقاً من التقليد منخفض الكلفة إلى الصناعات عالية التقنية.

وفي المقابل، استفاد الغرب في عصور سابقة من منجزات الحضارة الإسلامية التي استوعبت بدورها إرث الحضارات التي سبقتها. إنها سلسلة إنسانية متصلة من التراكم المعرفي، يضيف فيها اللاحق إلى ما أنجزه السابق دون أن يكتفي بتكراره.

ومن هنا، يتكامل مفهوم المنافسة مع رؤية أوسع هي التكامل الاستراتيجي. فداخل الدولة الواحدة يمكن أن تتجاور المنافسة الاقتصادية مع توزيع ذكي للأدوار. ونرى في دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لتخصص تنموي متكامل؛ حيث تعزز كل إمارة مجالاتها الاقتصادية، بما يخدم الرؤية الاتحادية الشاملة، ويعزز قوة الاقتصاد الوطني. ويمتد الدرس إلى الإقليم أيضاً، إذ تستطيع دول الخليج بناء شراكة تتكامل فيها القدرات وتتعدد فيها مسارات التنمية، ضمن إطار استراتيجي موحد نحو نهضة مستدامة واقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات بثقة وتماسك.

