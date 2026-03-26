التعلّم بالقلم .. المهارة الأولى

على الرغم من التحوّل الكبير نحو التعلّم الرقمي، فإن الكتابة بالقلم تبقى واحدة من أكثر الأدوات التعليمية تأثيراً في تشكيل المعرفة وترسيخها، فالكتابة اليدوية ليست مجرد وسيلة لنقل الكلمات إلى الورق، بل هي عملية ذهنية معقّدة تُشرك الحواس، وتُحفّز الذاكرة، وتُعمّق التفكير، وفي الوقت الذي تُغري فيه الشاشات بلمسة سريعة ومعلومة جاهزة، تظل الكتابة اليدوية مساحة للتأمل، وإعادة البناء، وصناعة الفهم الحقيقي.

تُظهر دراسات تربوية عديدة أن الكتابة بالقلم تُنشّط مناطق متعددة في الدماغ، وتُحفّز الذاكرة طويلة المدى، فعندما يكتب المتعلم بخط يده، فإنه يعيد صياغة المعلومة بلغته الخاصة، ويختار كلماتها، ويحدد ترتيبها، ما يجعلها أكثر رسوخاً، هذا التفاعل الذهني لا يحدث بالطريقة نفسها عند الكتابة على لوحة مفاتيح، حيث يكون التركيز في الأغلب على السرعة أكثر من الفهم، كما أن البطء النسبي في الكتابة اليدوية، يمنح العقل فرصة للتفكير، والتوقف، وربط الأفكار ببعضها، إنها عملية تُشبه التأمل المعرفي، حيث يتحول القلم إلى أداة للتفكير وليس فقط للتدوين.

أخيراً فالكتابة بالقلم تُجبر المتعلم على الاختيار: ماذا يكتب؟ وكيف يختصر؟ وما الذي يستحق أن يُسجّل؟ هذه القرارات الصغيرة تُنمّي مهارات التفكير النقدي، وتُساعد على بناء فهم أعمق للمحتوى، أما في التعلّم الرقمي، فإن وفرة المعلومات وسرعة الوصول إليها قد تُضعف هذا النوع من الانتقاء الذهني، وتحوّل المتعلم إلى مستهلك سريع للمعلومة بدل أن يكون مشاركاً في بنائها، لا يمكن إنكار أن الوسائل الرقمية أحدثت ثورة في التعليم، فهي توفر محتوى متنوعاً، وتتيح التفاعل الفوري، وتُسهّل الوصول إلى مصادر لا حصر لها، كما أنها تدعم أنماطاً مختلفة من المتعلمين، وتفتح المجال للتجارب البصرية والسمعية التي لا توفرها الورقة والقلم، وقد اختصر ذلك الله عزّ وجلّ في كتابه في سورة العلق في آية: (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5) ).

