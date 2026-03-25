عقارات دبي «محصّنة»

في لحظات التوتر الجيوسياسي، تختبر أسواق العقار الحقيقية صلابتها عبر السلوك الفعلي للمستثمرين والمطورين، ومن خلال البيانات والأرقام.

وفي هذا السياق، يقدّم القطاع العقاري في دبي نموذجاً لافتاً على قدرة الأسواق الناضجة على امتصاص الصدمات، حيث يواصل أداءه المتوازن رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

فعلى عكس ما تروّج له بعض القراءات السريعة، لم تشهد السوق موجة بيع متعثر أو انهيارات سعرية ذات دلالة، بل على العكس، تُظهر البيانات الميدانية أن الأسعار تحافظ على استقرارها، مدعومة بطلب حقيقي من شريحة واسعة من المستثمرين، تشمل مواطني الإمارات ودول الخليج، إلى جانب المقيمين طويلي الأجل. وهذا الطلب لا يبحث عن فرص مضطربة بقدر ما يراهن على أصول مستقرة في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر عالمياً.

ويتمثل أحد أبرز مؤشرات قوة السوق في سلوك كبار المطورين، وعلى رأسهم «إعمار العقارية»، والذين لم يلجؤوا إلى خفض الأسعار أو تعديل خطط السداد.

هذه الثقة تعكس مراكز مالية قوية وقواعد أصول صلبة، وتبعث برسالة واضحة وهي أن السوق لا تعاني أزمة سيولة، بل تستند إلى أساسيات متينة.

كما أن التمييز بين أداء الأسهم العقارية في الأسواق المالية والواقع الفعلي للعقار يعد ضرورياً، فتراجع أسعار الأسهم يعكس في الغالب ردود فعل نفسية وتوقعات مستقبلية، وليس بالضرورة تراجعاً في قيمة الأصول نفسها. ويفسر هذا الفارق لماذا تستمر الصفقات الكبرى، بما فيها صفقات تتجاوز 100 مليون دولار، في الظهور، رغم أجواء عدم اليقين.

الأهم من ذلك، أن السوق العقارية في دبي لم تعد كما كانت في دورات سابقة، فقد أصبحت أكثر نضجاً، مع اعتماد أقل على المضاربات، ووجود قاعدة مشترين أكثر جودة، إلى جانب استجابة حكومية سريعة ومرنة للتحديات.

هذه العوامل مجتمعة أسهمت في بناء «مناعة سوقية» قادرة على التكيف مع الأزمات دون الانزلاق إلى اضطرابات حادة.

في المحصلة، لا تعكس مرونة عقارات دبي مجرد صمود مؤقت، بل تشير إلى تحول هيكلي عميق. وبينما تتقلب الأسواق العالمية تحت ضغط الأزمات، تبرز دبي وجهة عقارية توازن بين الاستقرار والفرص، ما يعزز جاذبيتها في المدى المتوسط والطويل، حتى في ظل أصعب الظروف.

