تحية إلى جنود الوطن المجهولين

كلما مرّ الوطن باختبار حقيقي، أثبت أبناؤه المخلصون أن روح الإمارات أقوى من أي تحدٍّ، وأن العطاء الذي يسكن قلوبهم لا يعرف حدوداً، وما شهدناه أخيراً في حادثة حريق خزان الوقود في محيط مطار دبي الدولي، يؤكد مجدداً أن هناك رجالاً يقفون في الصفوف الأولى، يسهرون في حين ينام الناس، ويخاطرون بحياتهم ليبقى الوطن آمناً مطمئناً، وهذا ما أثبتته فرق الدفاع المدني، ورجال الشرطة، وطواقم الإسعاف، بأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.

هؤلاء الأبطال الذين لا تُسلَّط عليهم الأضواء دائماً، هم الجنود المجهولون الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات، ويؤدون واجبهم بشجاعة لا تعرف التردد.

لم يكن احتـواء الحـريق في وقت قياسي إنجازاً ميدانياً فحسب، بل كان درساً جديداً في كيفية إدارة الأزمات على المستوى العالمي، فبينما كانت فرق الطوارئ تعمل بلا توقف على إخماد الحريق وعمليات التبريد، استمرت حركة الطيران في مطار دبي الدولي بانسيابية لافتة.

هذا التوازن بين السيطرة على الأزمة وضمان استمرار العمليات الحيوية يعكس مستوى عالياً من الجاهزية، ويؤكد أن دبي لا تترك مجالاً للصدفة.

إن حكومة دبي، بقيادة رؤية واضحة ونهج يعتمد على التخطيط الاستباقي، أثبتت مرة أخرى أنها تمتلك منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، قادرة على التعامل مع أصعب الظروف بكفاءة واحترافية.

ما حدث لم يكن مجرد حادث إرهابي طارئ، بل كان تحدياً تجدد فيه الإمارات عهدها بالأمن والاستقرار، وتؤكد أن أبناءها هم الثروة الحقيقية، فهؤلاء الرجال الذين واجهوا النيران، والذين نظموا حركة المرور، والذين أسعفوا المصابين، هم عنوان الفخر، وهم الصورة الحقيقية للولاء والانتماء.

وفي الوقت الذي نرفع فيه القبعة لأبطال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف، نرفعها أيضاً لحكومة دبي التي أثبتت أن القيادة الحكيمة قادرة على تحويل التحديات إلى نجاحات، وأن العمل المؤسسي المدروس هو أساس التفوق الذي جعل من دبي مدينة لا تعرف المستحيل.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيه.