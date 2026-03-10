تأثير القيمة التشغيلية في تطوير وتسعير العقارات

شهدت السنوات الأخيرة تحولات عدة طرأت على السوق العقارية في دبي، ليس فقط من حيث عدد المشروعات أو مواقعها أو تصاميمها، بل تغيرت مفاهيم فلسفية في التوجه والتحليل. من بين تلك التغيرات مثلاً، السوق اليوم لم تعد تسأل: كم سنبيع؟ بل تسأل: كم سنحقق؟ ولمدة كم؟ وبأي مستوى من المخاطر؟. هذا المفهوم لا يكترث للكمّ بل للقيمة، هناك انتقال واضح من منطق الكمّ إلى منطق القيمة، ومن التركيز على سرعة البيع إلى التركيز على استدامة العائد.

يبحث المستثمر اليوم عن الجودة وقدرة الوحدة العقارية على توليد دخل منتظم، ومرن في مواجهة دورات السوق. كما لم يعد يبحث عن الخروج السريع، بل عن أصل يستطيع الاحتفاظ به بثقة، لأنه يفهم مخاطره بقدر ما يفهم عوائده، لذلك أصبحت دراسة العائد التشغيلي، وسلوك المستخدم النهائي، وكفاءة الإدارة، من المعايير الأساسية الحديثة التي يتم على ضوئها بناء القرارات التطويرية، وليس فقط جاذبية السوق أو لحظة الإطلاق، هنا يتغير مفهوم المشروع الناجح. فالمشروع العقاري الناجح اليوم في السوق هو الأكثر تماسكاً في مواجهة التغييرات بعد تسليمه بسنوات، وليس هو الأكثر بيعاً عند الإطلاق.

هذا التحول يفرض واقعاً جديداً على المطورين، يتعلق بأداء المشروع بعد التسليم وليس لحظة الإطلاق أو كيفية الإطلاق، واعتماد المرونة التشغيلية للوحدة العقارية كعنصر أساسي للبيع، مع مراعاة مرونة التصميم.

اليوم أصبحنا نرى أن معظم المستثمرين الجدد لا يميلون للخروج من السوق عند أول تصحيح، بل يعيدون التوازن ويواصلون الطريق، على الرغم من وجود العديد من التحديات، لأنهم واثقون بكفاءة الأداء وقدرة السوق على استعادة الزخم ضمن أطر مدروسة. فالمستثمر اليوم لا ينظر إلى التصحيح كخطر، بل كجزء طبيعي من دورة الاستثمار، وكأداة تقييم وإعادة تموضع، ما دام الأساس التشغيلي للأصل العقاري قوياً.

هذا المفهوم فرض مفهوماً آخر على آلية التسعير في العقارات حالياً، فالأسعار اليوم لا ترتفع لأن الطلب مرتفع فقط، بل لأن العائد مبرّر، والفارق السعري بين مشروع وآخر أصبح انعكاساً للمرونة والقيمة التشغيلية، وليس فقط لجودة الموقع والإدارة والاسم أو العلامة. المشروعات التي تجد صعوبة في الحفاظ على تسعيرها اليوم على المدى الطويل، هي تلك المشروعات التي تفتقر إلى قيمة تشغيلية حقيقية، فالتسعير لم يعد يُبنى على الزخم أو التوقعات، بل على تقييم قدرة المشروع على توليد دخل مستدام، والحفاظ على جاذبيته بعد التسليم، وهذا ما يحمي المستثمر والسوق من شبح الفقاعات.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيه.