الإمارات.. الثقة الاقتصادية للعالم

في أوقات الاضطراب الإقليمي وعدم اليقين العالمي، تبحث الأسواق عن الثقة قبل أن تبحث عن العائد. فالمستثمر لا يسأل أولاً عن نسبة الربح، بل عن استقرار البيئة التي سيضع فيها أمواله. وهنا تبرز الإمارات بوصفها أحد أهم مراكز الثقة الاقتصادية في المنطقة والعالم.

التطوّرات الجارية أعادت تسعير المخاطر بسرعة، لكنها كشفت في الوقت ذاته الفارق بين الاقتصادات الهشّة وتلك التي بُنيت على التنويع والانضباط المؤسسي. فالاستقرار لم يكن ظرفاً عابراً، بل نتيجة رؤية طويلة المدى.

صحيح أن أسعار النفط والغاز ارتفعت بفعل مخاوف الإمدادات، إلا أن الاقتصاد الإماراتي لم يعد رهينة لدورة الطاقة. اليوم تُشكل الأنشطة غير النفطية الحصة الأكبر من الناتج المحلي. وهذا التحوّل الاستراتيجي وفّر طبقة حماية حقيقية أمام التقلبات الدورية.

كما أن السياسة المالية المتوازنة، وارتفاع مستويات الاحتياطيات، وقوة التصنيف الائتماني السيادي، عززت قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية دون اضطراب في مسار الإنفاق التنموي أو المشروعات الاستراتيجية. هذه المعطيات تمنح الأسواق إشارة واضحة أن الاستقرار هنا مؤسسي وليس ظرفياً.

في أوقات عدم اليقين، تتجه رؤوس الأموال إلى البيئات القادرة على ضمان استمرارية الأعمال. وهنا تتجلى قوة البنية التحتية الإماراتية؛ موانئ ذات كفاءة عالمية، مطارات ترتبط بأهم العواصم، مناطق حرة مرنة، ونظام مالي يتسم بالشفافية والانضباط. هذه العناصر لا توفر ميزة تنافسية فحسب، بل تصنع بيئة اطمئنان طويلة الأمد.

كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وسّعت شبكة الشركاء التجاريين للدولة، ما عزز حضورها في سلاسل القيمة العالمية وقلّص أثر أي اضطرابات مؤقتة. التنويع هنا ليس شعاراً، بل سياسة عملية تعيد توزيع المخاطر وتفتح مسارات بديلة للنمو. التحدي لا يكمن في العزلة عن العالم، فالعالم مترابط، بل في إدارة المرحلة بثقة واستباقية. ومع احتياطيات مالية قوية، وانضباط تشريعي، واستثمار متواصل في الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة، تبدو الإمارات مؤهلة لتحويل التقلبات إلى فرصة، وتعميق مكانتها منصةً عالمية لصناعة الفرص. ويتأكد أن قوة الاقتصاد الإماراتي في قدرته على صناعة الثقة والحفاظ عليها.

ولتعزيز هذا الموقع المتقدم، تبدو المرحلة الحالية مناسبة لتسريع توطين سلاسل الإمداد، وتعميق الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي، وتوسيع الشراكات مع الأسواق الصاعدة. كما أن استمرار الانضباط المالي والحفاظ على بيئة تنظيمية مرنة سيبقيان عاملين حاسمين في ترسيخ الثقة العالمية، لأن الثقة لا تُحفظ بالسمعة وحدها، بل بتجديد مقوماتها باستمرار.

