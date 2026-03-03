مفاهيم لتوجيه مسار الفعاليات العقارية

ما الفرق بين المعرض والمنتدى والمؤتمر؟ تبادر إلى ذهني هذا السؤال وطرحته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، وكما توقعت، اتضح أن كثيرين لا يعرفون الفرق.

قد تتساءلون في هذه اللحظة، لماذا هذا السؤال بالضبط، وما الفائدة منه؟ الحقيقة كان مجرد فضول مني في البداية، لكن بالتعمق فيه، وجدت أن فهم الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة هو جزء من التوعية، وفرصة لتسليط الضوء على نوع الفعاليات، وإعادة توجيهها وفق مفهومها الصحيح وغرضها الدقيق، حتى تنجح واقعياً وتؤتي ثمارها، ولهذا رأيت أن من واجبي المشاركة في نشر هذه التوعية، لتصحيح بعض المفاهيم والمسارات للفعاليات التي تتعلق بالقطاع العقاري على وجه الخصوص.

المعرض هو منصة عرض وتسويق للمنتجات، أما المنتدى فهو مكان للنقاش وتبادل الأفكار، بينما المؤتمر هو تجمع رسمي لاستعراض البحوث وأوراق العمل، ومن هذه التعريفات نفهم لكل نوع غرض مختلف، مشاركون نوعيّون، وهيكل مختلف. فالمعرض هدفه تجاري وتسويقي بشكل رئيس، يشارك فيه متخصصون عارضون ومشترون، في حين أن المنتدى هدفه مناقشة قضايا عامة وموضوعات محددة، مشاركوه من فئة الخبراء والمهتمين بتبادل وجهات النظر. أما المؤتمر فهدفه علمي ومهني، يتم من خلاله استعراض أبحاث، وأوراق عمل، ونتائج دراسات، والمشاركون فيه من فئة الباحثين والمتخصصين، وخبراء في مجال معين.

لو نسقط هذه المفاهيم على القطاع العقاري، يتضح لنا ما المتوافر وما المطلوب، وكيف نوجه بوصلة الفعاليات العقارية لتكون شاملة وملمة في أهدافها.

الهدف من هذا الطرح، هو إدخال مفاهيم جديدة ضمن الفعاليات العقارية لإثراء القطاع أكثر، مثل تنظيم منتديات دورية، كمنصة للنقاش المفتوح بين الخبراء، والمطورين، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية، لتبادل الخبرات وتحليل الاتجاهات وتكثيف المؤتمرات لمناقشة مواضيع متخصصة ومحددة، مثلما حدث في مؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026».

هذه المفاهيم وغيرها، غير مفهوم المعرض العقاري الشائع والمتداول بكثرة، تهدف إلى تعزيز المعرفة والخبرة العملية، وتتيح للمشاركين فهم ديناميكيات السوق، كما ترفع من مستوى المصداقية والاحترافية للجهة المنظمة، إلى جانب توفير بيانات وإحصاءات تحليلية دقيقة تساعد المستثمرين والمطورين على اتخاذ قرارات صحيحة وتساعد السوق على الانتقال إلى مستويات أعلى من النشاط والأداء، بمعنى آخر ستعطي دفعاً للقطاع وللرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتوسعه واستدامته.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.