النخوة في الإعلام الإماراتي

لم تكن النخوة يوماً مجرد قيمة اجتماعية عابرة في المجتمع الإماراتي، بل شكّلت سلوكاً راسخاً ومبدأً أصيلاً، وامتدت من تفاصيل الحياة اليومية إلى مختلف مجالات التأثير، ومنها الكلمة بمختلف أشكالها، وحين انتقل هذا الموروث إلى فضاء الإعلام، لم يفقد معناه، بل تعمّق أثره، لأن الكلمة كانت ولاتزال قادرة على تشكيل الوعي، وتوجيه المزاج العام.

وتعود جذور النخوة في الإمارات إلى بيئتين قاسيتين: الصحراء والبحر، حيث كان التكاتف ضرورة وليس خياراً، ففي الصحراء كانت النجدة واجباً، وإغاثة الملهوف التزاماً أخلاقياً، وفي البحر تجلّت النخوة في روح الفريق، حيث لا نجاة لفرد دون الآخرين، ومن هذه التجربة ترسّخت قيم الشهامة وتحمل المسؤولية ونصرة المظلوم بوصفها سلوكاً يومياً لا يُنتظر عليه مقابل.

وفي هذا السياق، لعب الشعر الإماراتي دوراً محورياً في ترسيخ النخوة ونقلها عبر الأجيال، فقد كان الشعر في ذلك الوقت هو الإعلام، ولسان المجتمع، ووسيلته لتوثيق المواقف ورفع شأن القيم وذم التخاذل، وكان الشاعر ينقل الخبر ويؤرخ الحدث، ويؤثر في الرأي العام، فتتحول القصيدة إلى موقف أخلاقي، وتصبح الكلمة فعلاً مؤثراً في الوجدان الجمعي.

ومع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، انتقلت النخوة من إطارها الاجتماعي التقليدي الذي حفظته المجالس والقصائد إلى مفهوم وطني أشمل، عززته القيادة التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ورسّخت قيم العطاء والتضامن والعمل الإنساني، وأصبحت النخوة جزءاً من الهوية الوطنية، وممارسة حاضرة في مختلف القطاعات، ومنها الإعلام.

الإعلام الإماراتي هو الامتداد الطبيعي لذلك الدور الذي أدّاه الشعر قديماً، مع اختلاف الأدوات واتساع التأثير، فإذا كان الشاعر مسؤولاً عن الكلمة وأثرها في الماضي، فإن الإعلامي اليوم يحمل المسؤولية ذاتها أمام جمهور أوسع وسرعة انتشار كبرى، وتتجلى النخوة الإعلامية في تحري الدقة قبل السبق، واحترام كرامة الإنسان، وتقديم الحقيقة دون تهويل أو استثمار في الألم.

وفي أوقات الأزمات، يظهر هذا المعنى بوضوح، حين يتخذ الإعلام الإماراتي موقعه كعامل تهدئة وتفسير، لا أداة تأجيج. وهكذا تبقى الرسالة واحدة من القصيدة إلى المنصة: كلمة مسؤولة، وموقف أخلاقي، ونخوة تحمي المجتمع وتبني وعيه.

