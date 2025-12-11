كيف عزّز ازدهار الطيران جاذبية عقارات دبي

لا يمكن قراءة نمو القطاع العقاري في دبي بمعزل عن تطور قطاع الطيران، وبالأخص شركة «طيران الإمارات» التي تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى لاعب عالمي يسهم بشكل غير مباشر في تعزيز الطلب على العقار داخل الإمارة، فحركة الطيران ليست مجرد وسيلة نقل، بل قناة اقتصادية متكاملة تنتج سياحة، وتدفقات سكان، وفرص أعمال، وأهم من ذلك: مستثمرون عقاريون جدد يبحثون عن وجهات آمنة وعوائد مستقرة.

اليوم تتبوأ دبي موقعاً فريداً باعتبارها واحدة من أكثر المدن اتصالاً بالعالم، مع شبكة وجهات تتجاوز 140 مدينة. هذا الاتساع في الوصول الجوي يخلق ما يشبه «الجسر المستمر» بين دبي ومصادر الطلب العالمية، بحيث تصبح الزيارة الأولى، التي تبدأ غالباً بالسياحة، بوابة إلى اهتمام استثماري يتطور تدريجياً ليصل أثره إلى القطاع العقاري.

ولعل المثال الأبرز هو تدشين «طيران الإمارات» وجهات جديدة إلى روسيا قبل سنوات، حيث أدت سهولة الطيران وتعدد الرحلات إلى تدفق سياحي كبير، أعقبه لاحقاً موجات من المستثمرين الروس إلى سوق دبي العقارية. هذه الظاهرة ليست صدفة، بل نمط اقتصادي متكرر، فكلما زادت سهولة الوصول زادت احتمالات تحول الزائر إلى مستثمر، خصوصاً في سوق توفر استقراراً وتشريعات واضحة وعوائد إيجارية بين الأعلى عالمياً.

وتظهر البيانات أن نسبة ملموسة من السياح الذين يزورون دبي أكثر من مرة، يتحولون لاحقاً إلى مشترين أو مستأجرين طويلي الأجل، وهو ما يعكس قوة «التجربة المباشرة» التي توفرها المدينة من جودة الحياة، والبنية التحتية، والأمان. وهنا تلعب شركات الطيران الوطنية دوراً في خلق هذه التجربة عبر ضبط التكاليف وتوسيع شبكات الربط.

كما أن الوجهات الجديدة، سواء في آسيا الوسطى أو شرق أوروبا أو إفريقيا، تضيف طبقات جديدة من الطلب العقاري، فكل سوق جديدة تعني شريحة جديدة من المستثمرين المحتملين. ومع بروز دبي كمدينة عالمية للأعمال، تصبح رحلة الطيران الأولى بداية سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تنتهي غالباً في سوق العقار.

في المحصلة، فإن تطور حركة الطيران ومركزية دبي في النقل الجوي ليسا مجرد عوامل مساندة، بل محركات أساسية للنمو العقاري.

* رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

