الـ «AI» يُغير المشهد العقاري

في الوقت الذي تُعيد فيه المدن الكبرى حول العالم، التفكير في مستقبل أسواقها العقارية، تبدو دبي الأقرب إلى بناء نموذج جديد يقوم على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لإدارة القطاع، لا كأداة مساندة فحسب. فالسوق تنتقل تدريجياً من الاعتماد على الخبرة البشرية إلى منظومة قائمة على خوارزميات قادرة على التنبؤ وقياس القيمة، ورصد المخاطر بدقة غير مسبوقة.

وتشير نتائج تقرير «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي»، الصادر عن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى قدرة هذه التقنيات على رفع دقة التقييمات العقارية بنسبة تصل إلى 85%، من خلال تحليل البيانات الضخمة وسلوك السوق وسجلات المبيعات. ولا يتوقف التأثير عند التقييم، بل يمتد إلى تعزيز العائدات الاستثمارية بنحو 20%، وخفض تكاليف التشغيل بنحو 25%، بفضل حلول ذكية في إدارة الطاقة والصيانة، وتسهيل التواصل بين الملاك والمستأجرين.

ويأتي هذا التحول في وقت تسجل فيه دبي أداء استثنائياً، إذ تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز 600 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، في رقم قياسي يعكس حجم الثقة بالمدينة كمركز عقاري عالمي.

ومع تطور السياسات الحكومية وتسهيل الإجراءات، اقتربت الإمارة من «الأتمتة» شبه الكاملة لكثير من معاملات القطاع. ويبرز هنا تطبيق «دبي ريست» الذي يوفر وصولاً مفتوحاً إلى البيانات العقارية ونموذجاً عملياً لإنجاز المعاملات دون تدخل بشري، وهو مستوى من الجاهزية التقنية لا تتوافر له سوى قلة من الأسواق العالمية.

كما تتيح الأنظمة التنبؤية قراءة اتجاهات السوق وإطلاق إنذارات مبكرة حول الفرص أو المخاطر المحتملة، ما يمنح المستثمرين والمطورين قدرة أعلى على اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب. وفي المقابل، ترفع تقنيات كشف الاحتيال مستوى الشفافية من خلال تحليل الأنماط، ورصد السلوكيات المخالفة.

ومع سياسات داعمة مثل التأشيرة الذهبية، وتوسيع نطاق التملك الحر للأجانب، تتعزّز جاذبية دبي كوجهة استثمارية مستقرة. وهكذا تتقدّم الإمارة نحو نموذج عقاري جديد، تُقاس كفاءته بقدرته على تسخير الذكاء الاصطناعي لصناعة نمو طويل الأجل، أكثر استقراراً ووضوحاً.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

