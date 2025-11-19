«مرافق العافية».. رفاهية أم ضرورة حياتية

لم تعد مفاهيم الرفاهية في السوق العقارية بدبي تقتصر على الأبراج الشاهقة أو الإطلالات البحرية، بل أصبحت تُقاس، اليوم، بنوعية الحياة اليومية داخل هذه المشروعات، فـ«مرافق العافية» لم تعد ترفاً إضافياً أو ميزة تسويقية، بل تحولت إلى عنصر أساسي في قرارات الشراء أو الاستئجار، خصوصاً لدى فئة الشباب والعائلات الباحثة عن توازن بين الحياة والعمل.

وقد شهدت السنوات الأخيرة قفزة لافتة في تصميم المشروعات العقارية التي تضع الصحة الجسدية والنفسية في صميم التجربة السكنية، ولم يعد الأمر مقتصراً على الصالات الرياضية أو المسابح التقليدية، بل ظهرت مفاهيم جديدة أكثر شمولاً، مثل مساحات التأمل، والممرات الخضراء للمشي والجري، وأحواض العلاج المائي، وغرف اليوغا، وحتى حدائق الحيوانات الأليفة التي أصبحت جزءاً من مشهد العيش العصري في دبي.

ويعكس هذا التحول وعياً متزايداً لدى المطورين والمستثمرين بأن نمط الحياة أصبح المحدد الأبرز في الطلب العقاري، فمع انتشار أنماط العمل من المنزل أو بنظام العمل الهجين، باتت المشروعات التي توفر بيئة متكاملة للصحة النفسية والجسدية أكثر جذباً للسكان، لأنها تمنحهم إحساساً بالاستقرار والإنتاجية في آنٍ واحد.

واللافت في الأمر أن مفهوم العافية لم يعد محصوراً في المشروعات الفاخرة، بل امتد إلى المجمعات متوسطة الجودة التي تسعى لتلبية توقعات سكان يبحثون عن جودة حياة مستدامة بأسعار معقولة، وهذا التوجه يدعم استراتيجية دبي في أن تكون مدينة صحية للعيش وجودة الحياة، تعزز رفاه الإنسان ضمن منظومة حضرية متكاملة.

ويبرز هذا الاتجاه في مناطق مثل «مدينة محمد بن راشد»، و«تلال الغاف» و«دبي هيلز» و«قرية جميرا الدائرية»، حيث تتكامل الممرات الخضراء مع مرافق اللياقة البدنية ومساحات العمل المشتركة ومراكز اليوغا والعلاج الطبيعي.

كما بدأت مشروعات جديدة في «دبي الجنوب» و«دبي لاند»، في تبني هذا المفهوم لتلبية الطلب المتزايد على أسلوب حياة متوازن وصحي.

وفي المحصلة، يتضح أن مرافق العافية أصبحت لغة جديدة في تصميم العقار وتسويقه، تعكس إدراكاً عميقاً بأن العيش الجيد لا يقاس بعدد الغرف أو الإطلالة، بل بنوعية الحياة التي يقدمها المكان كل يوم.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

