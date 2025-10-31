من المتحف إلى السوق: دبي تبني اقتصاداً ثقافياً عالمياً

تمضي دبي بخطى ثابتة نحو تحويل الإبداع إلى سياسة اقتصادية مستدامة، تجعل من الثقافة مورداً للنمو وقوة حضارية تصنع تأثيرها في المشهد العالمي. ففي عالم يتنافس على التكنولوجيا والموارد، اختارت دبي أن تضيف بعداً آخر إلى معادلة التنمية: الثقافة كاقتصاد، والهوية كقوة حضارية.

لم يعد الاستثمار الثقافي ترفاً أو نشاطاً جانبياً، بل أصبح جزءاً من الرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة. فمن خلال مبادرات مثل حي دبي للتصميم، ومتحف المستقبل، وحي الفهيدي التاريخي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، تبني دبي منظومة تجمع بين الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. إنها تُحوّل الثقافة إلى صناعة، والفن إلى قيمة اقتصادية، والهوية الإماراتية إلى لغة عالمية قادرة على التواصل والتأثير.

تشير بيانات هيئة الثقافة والفنون في دبي لعام 2024 إلى أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة حافظ على مساهمته البارزة في الاقتصاد المحلي، حيث بلغت قيمته المضافة نحو 21.9 مليار درهم، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما استقطبت دبي في العام ذاته 971 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، بإجمالي تدفقات رأسمالية بلغت 18.86 مليار درهم، وأسهمت هذه المشروعات في خلق أكثر من 23 ألف وظيفة جديدة، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الثقافي في الإمارة لم يعد نشاطاً رمزياً، بل أصبح مكوّناً أساسياً من منظومة التنمية والتنافسية العالمية، وركيزة في بناء مكانة دبي كمركز إقليمي للابتكار الثقافي ومختبراً للتنوع الإنساني الذي يجمع أكثر من 200 جنسية تحت مظلة واحدة.

فحين ترتبط دبي في ذهن الزائر بالحداثة والابتكار والتنوع الثقافي، فإنها لا تكسب سائحاً فحسب، بل شريكاً اقتصادياً وسفيراً غير رسمي لقيمها. ومن المهم في هذا السياق تعزيز الحاضنات الثقافية وتمكين المواهب المحلية، وربط الهوية الوطنية بالعلامة العالمية لدبي عبر مبادرات تستثمر في المحتوى الإبداعي والتقنيات الحديثة المتقدمة. كما أن تطوير سلاسل القيمة الوطنية للمنتجات الثقافية، وقياس الأداء الثقافي بمؤشرات دقيقة، سيعزّزان من استدامة هذا القطاع الحيوي ضمن الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040.

إن الاقتصاد الثقافي في دبي ليس استثماراً في الفنون فحسب، بل استثمار في الإنسان وفي الصورة الذهنية للدولة. فالثقافة أصبحت اليوم جزءاً من معادلة القوة الشاملة، تؤثر في القرار وتُعيد تعريف حضارة دبي في سياق عالمي متغير.

