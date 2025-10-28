مبادرات وورش عمل عقارية لا تنتهي

سعدنا الأسبوع الماضي باستضافة طيبة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمجموعة من الوسطاء العقاريين لحضور ورشة عمل، تم خلالها استعراض أحدث مبادرات الدائرة في القطاع العقاري والتي تم عرضها على زوار معرض «جيتكس غلوبال 2025»، حيث تركزت حول العقار الذكي، مصحوبة بمجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، مثل نظام «مُلاك» لحوكمة الملكية المشتركة، ومنصة «التصرفات اللحظية» لتوفير بيانات فورية لحركة السوق، وتطبيق «دبي ريست» الذكي، وخدمة «التقييم الذكي» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كما تلقى الحضور في الورشة، تفاصيل عن مبادرة خريطة دبي الإيجارية التي أعلنت عنها الدائرة خلال المعرض، كجزء من التحديث الجديد لمنصة التسجيل العقاري في دبي.

المبادرات المبتكرة التي تُطلقها الدائرة بين حين وآخر واستمرارها في تنظيم ورش العمل للتعريف بها وبالخدمات الأخرى، تُمثّل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل العقاري وتعزيز كفاءة المتعاملين، حيث تسهم في رفع مستوى الوعي بالخدمات الرقمية والأنظمة الحديثة، وتدعم جهود التحول الذكي نحو منظومة عقارية أكثر شفافية وابتكاراً، كما تعكس التزام الدائرة بتطوير الكفاءات المهنية، بما يواكب تطلعات دبي الريادية في القطاع العقاري العالمي.

وشراكات التعاون الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال أيام المعرض، مع مؤسسات عالمية مثل شركة «مايكروسوفت»، لإطلاق منظومة موحدة لإدارة علاقات المتعاملين عبر منصة «Microsoft Dynamics 365 CRM»، واتفاقية التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني الهادفة إلى رقمنة منظومة عقود الإيجار، وتحسين تجربة المستأجرين، وتطوير حلول لإدارة ودائع الضمان، وابتكار منتجات تمويل عقاري رقمية، تؤكد حرص الدائرة التام على تعزيز التعاون ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وبناء منظومة إيجارية رقمية متكاملة في دبي تُسهم في تعزيز مكانتها العالمية.

إن مبادرات دائرة الأراضي والأملاك المبتكرة واتفاقياتها المتنوعة، واستمرارها في تنظيم ورش العمل لتعريف المجتمع المهني بأهم مستجداتها، ما هي إلا انعكاس لجهودها الكثيفة وخطواتها المتسارعة نحو بناء مستقبل رقمي متكامل للمنظومة العقارية في دبي، يدعم ثقة المستثمرين، ويُحقق الشفافية والسهولة في جميع مراحل التعامل العقاري، ويؤكد التزامها التام بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

