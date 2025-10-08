من الجيد أن تكون هناك ثقة عالية بحظوظ منتخبنا الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية، بعد 36 عاماً من الغياب، لكن في الوقت ذاته، من الملاحظ أن هناك حالة من الإفراط في التفاؤل، وكأن وجودنا في المونديال مسألة وقت لا أكثر.

على الورق حظوظ الأبيض أعلى من قطر وعمان من ناحية الأسماء وأفضلية جودة اللاعبين، لكن الأمر سيكون مختلفاً تماماً داخل المستطيل الأخضر، لاسيما أن مباريات المنتخبات الخليجية لا تعترف بالتاريخ أو أي أفضلية، كون التنافس يكون عالياً للغاية، وهذه المرة سيكون الأمر مختلفاً للغاية، لأنه مرتبط بالتأهل إلى كأس العالم.

كما أن التجارب السابقة علمتنا أن الإفراط في التفاؤل دائماً ما يؤدي إلى نتائج عكسية، والنماذج عديدة للغاية، لذلك نأمل هذه المرة أن يكون اللاعبون وأعضاء المنتخب بعيدين تماماً عمّا يحدث خارج الملعب، والتركيز على تقديم أفضل ما لدى اللاعبين في المباراتين وبهدوء تام وبعيداً عن أي ضغوط، وبكل مسؤولية.

من الجيد أن اللاعبين سيشاهدون المباراة الأولى بين قطر وعمان، ويمكن للمدرب كوزمين التعرف بشكل أكبر إلى إمكانات الفريقين والطريقة المتوقعة التي سيتم اللعب بها أمام منتخبنا الوطني، لكن أن نلعب مباراتين في ظرف أربعة أيام، ربما يؤثر ذلك في الاستعدادات البدنية للمنتخب.

ويجب أن نعلم تماماً أننا سنواجه منتخبين مختلفين تماماً عن السابق، لأن المباراتين ستعتمدان على التركيز الذهني والدوافع والمعنويات والرغبة، والفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل هو الذي سيخرج بالنتيجة الإيجابية، وبنسبة كبيرة جداً سيكون التأثير الأعلى في الناحية التكتيكية وشطارة المدربين، لأن مثل هذه المباريات تُكسب ولا تُلعب، كما يقول القائد التاريخي لريال مدريد سيرجيو راموس.

لا أقصد هنا أن أدعو إلى التشاؤم، بل التفاؤل مطلوب وأمر جيد، لكن الثقة الزائدة والإفراط في ذلك يمكن أن يقودنا إلى نتائج عكسية وصدمات على غرار السابق، علينا أن نحترم المنتخبين وأن نثق بقدراتنا وعلى الجماهير الموجودة في الملعب المساندة طوال زمن المباراة، بغض النظر عما سيحدث.

