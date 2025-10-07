قائد علّم الميدان لغة القيادة

المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قائد عاش تفاصيل مدينته بكل جوارحه، عرف دبي كما يعرف الإنسان قلبه، يسير في الميناء فيعرف أحوال التجار، يمرّ في الأحياء فيسأل عن الناس، يجلس في المجلس فينصت، يناقش، ويأخذ بالرأي الصائب.

الميدان كان مدرسته الأولى، هناك تشكّلت رؤيته، وهناك بُنيت قراراته، أحبّ أن يرى بعينه، أن يسمع بأذنه، وأن يلمس بيده أثر كل خطوة في طريق التنمية. كانت قراراته ثمرة حضور دائم، ومتابعة دقيقة، ومشورة واسعة.

استند في حكمه إلى الناس، جعل المجلس مساحة حوار، يتبادل فيه الأفكار مع رجالات دبي وأهلها، يستمع ويوازن، ثم يختار الأصلح للوطن، لذلك كانت قراراته تنبض بالحكمة، لأنها خرجت من نبض الناس أنفسهم.

قربه من المجتمع لم يكن واجباً وظيفياً، بل قيمة في ذاته. كان يرى أن القائد الحقيقي هو من يعيش بين الناس، يعرف آمالهم وآلامهم، ويشعر بمسؤولية خدمتهم قبل أي شيء آخر.

هذا النهج سار عليه من بعده، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حمل روح الميدان، فتابع التفاصيل بنفسه، وجعل من الميدان مكتبه الأكبر حضوراً ومتابعة وتواضعاً، بثقة القائد الذي يعرف أن الميدان هو مصدر القوة والصدق في القيادة.

رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باني دبي الحديثة وملهم أجيالها، فقد صنع من دبي نموذجاً لمدينةٍ وُلدت من الميدان، ونمت بالإنصات، وازدهرت بالعمل، وبقيت وفية لمدرسة قائدٍ آمن بالإنسان قبل البنيان.

* عضو المجلس الوطني الاتحادي

