قمة عقارية عالمية في دبي

نلاحظ أن الساحة العقارية في دبي قد بدأت تخلو من الفعاليات ذات الوزن الثقيل، بعد تراجع عدد المعارض العقارية الدولية فيها، مع العلم أن المشهد العقاري أصبح حالياً أوسع بكثير من ذي قبل، مشروعات جديدة بالمئات تُطرح، ووحدات سكنية جديدة بالآلاف تدخل السوق سنوياً، ومناطق استثمارية جديدة تدخل القطاع بكل مرحلة، ومطورون جدد بالمئات ينخرطون بنشاط التطوير سنوياً، ورجال أعمال دوليون يستقرون فيها، وشركات عالمية تنقل مكاتبها إليها، إضافة إلى أفكار استثمارية جديدة ومبتكرة تُوجه للمستثمرين بين فترة وأخرى، دون نسيان النمو المتواصل لعدد السياح والزوار والمقيمين والمستثمرين الدوليين المتوافدين للإمارة، وكل هذه العوامل، كان من المفترض أن ترفع من عدد الفعاليات العقارية من الحجم العالمي في الواقع.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في ظل توافر هذه العوامل: لماذا لا تنظم دبي قمة عقارية عالمية؟ وما الحل المناسب لتعويض الندوات والورش العقارية المفتوحة التي كانت تحتضنها المعارض العقارية سابقاً، في سوق مستمرة في التوسع بشكل كبير سواء، من حيث عدد المشروعات وعدد مناطق الاستثمار وعدد المطورين وعدد الوسطاء وعدد المستثمرين؟

ندرك جيداً أن التطورات التكنولوجية السريعة أحدثت تغييرات جذرية في آليات تسويق المشروعات العقارية، وأدخلت مفاهيم بديلة لتطوير العقارات وآلية الترويج لها، لكن هذا لا يُقصي أهمية الفعاليات التي كانت تجمع خبراء دوليين تحت سقف واحد، وكيف أنها تمثل حدثاً كبيراً لمناقشة تحديات القطاع الجديدة، المحلية منها وخارج الحدود، بحكم توسع أعمال الناشطين بالقطاع العقاري في دبي داخل الدولة وخارجها.

مع التطورات السريعة التي تحدث في القطاع حالياً، وانفتاح السوق بدبي والإمارات بشكل عام، يجب التفكير في خلق فعاليات دولية مبتكرة لجمع خبراء العالم بدبي، ويجب العمل على استحداث قمة عقارية عالمية، تعزز من مكانة سوق عقارات الإمارة على الواجهة الإقليمية والعالمية.

حان الوقت لخلق بدائل وأفكار جديدة، تجعل من دبي مختبراً ينظم ورش عمل ومؤتمرات وجلسات نقاشية ذات مستوى دولي، مهمته، ابتكار وتصدير الأفكار والحلول العقارية الحديثة للأسواق العالمية.. حان الوقت، لتتولى دبي عملية توجيه بوصلة الأسواق العقارية العالمية.

