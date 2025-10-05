بين جدران البيت، حيث ينبض قلب الأسرة، تكمن أعظم مغامرة إنسانية ألا وهي تربية الأبناء.

إنها رحلة لا تتوقف من العطاء والصبر، مليئة بلحظات من الفرح اللامتناهي والتحديات التي تختبر صمودكم كآباء وأمهات. في خضم هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى علاقة متينة قائمة على الثقة المتبادلة بينكم وبين أبنائكم، فهي الجسر الذي يعبرون من خلاله إلى العالم بثقة وأمان.

ثقتكم فيهم هي التي تمنحهم الجرأة ليتعلموا، ليخطئوا، وينهضوا من جديد. عندما تستمعون إليهم بقلب مفتوح دون أحكام مسبقة، وعندما تحتضنون أحلامهم حتى وإن بدت صغيرة، فإنكم لا تبنون شخصياتهم فحسب، بل تزرعون في داخلهم ذلك الصوت الداخلي الذي يردد «أنا قادر، أنا محط ثقة». تذكروا أن حضوركم الدافئ هو أقوى رسالة حب. لا تحتاجون إلى الكمال، بل إلى الصدق والاستمرارية. أن تكونوا موجودين عند الحاجة، أن تشاركوهم بسمة، أن تقدروا جهودهم قبل نتائجهم، كلها تفاصيل تبدو بسيطة، ولكنها تخترق قلوبهم وتصنع فارقاً لا يمحى.

هذه الثقة ليست كلمات تقال، بل هي مشاعر تلمس، وهي نظرات تفهم، وهي صمت يحتضن.

أنتم لستم مجرد مقدمي رعاية، بل أنتم الملاذ الآمن، والأبطال في عيونهم، والمثال الذي سيحملونه في قلوبهم طوال حياتهم، فامنحوهم ثقتكم ليمنحوكم عالمهم، وأشعروهم بأنهم الأكثر قيمة في وجودكم لأن في هذه العلاقة المتينة التي تروى يومياً بالحب والاحترام، يُبنى مستقبلهم ويُزهر أمانكم.. فلتكن أياديكم التي ترفعهم عند السقوط، وأصواتكم التي تهدئ روعهم في الظلام، هي نفسها البوصلة التي ترشدهم وتبعث فيهم القوة لمواجهة الحياة بكل ثقة وشجاعة، فذكريات الطفولة هذه ستبقى منحوتة في وجدانهم، لتصبح القوة الدافعة لهم نحو الخير والنجاح، وتكون شهادتهم الدائمة على جمال التربية التي تلقوها وحصن الحب الذي ترعرعوا فيه.

وأخيراً تربية الأبناء ليست مجرد مهمة نؤديها، بل هي مزيج من المشاعر والأسئلة والقرارات التي نقف فيها بين نداء القلب الذي يدفعنا لاحتضان صغيرنا، وبين صوت المسؤولية الذي يطالبنا بأن نرسم له حدوداً تحميه وتوجّهه، ولعلّ هذا التناقض الداخلي هو ما يجعل رحلة التربية من أكثر التجارب الإنسانية عمقاً، وأشبه برحلة طويلة تتقلّب فيها المشاعر، وتختلط فيها الرغبات بالخوف والحب، لكن وسط هذا كله يبقى التوازن هو النور الذي نهتدي به.

جامعة الإمارات العربية المتحدة

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه