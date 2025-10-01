حالة إيجابية

تعيش كرة القدم الإماراتية حالياً أفضل أحوالها نظير المستويات الجيدة التي نشاهدها على مستوى مسابقاتنا المحلية بجانب النتائج التي يحققها ممثلونا في المشاركات الخارجية، إضافة إلى الظهور القوي للجماهير وكلها علامات إيجابية تمنح اللعبة دفعة قوية من أجل الذهاب بعيداً سعياً لتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي.

يبقى منتخبنا الوطني هو المقياس الحقيقي لكرة القدم الإماراتية، والذي تنتظره المشاركة الأهم عندما يتواجد في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائي كأس العالم 2026، إذ سيخوض مباراتين أمام عمان وقطر في 11 و14 أكتوبر بالدوحة، وربما تنجح المحاولة هذه المرة ويعود الأبيض إلى المونديال بعد 36 عاماً من الغياب.

أكثر الأشياء التي أنعشت اللعبة محلياً وأعادت الحياة إلى المدرجات بشكل رائع، هي مسألة التنافس القوي بين اللاعبين، ومن الواضح جداً أن قرار اللاعب المقيم والمواليد وزيادة عدد الأجانب ساهم إيجاباً في ذلك، إذ نشاهد حالياً منافسة قوية للغاية من أجل الحصول على فرصة وهو ما ساهم في ارتفاع المستوى الفني وزيادة الخيارات، على عكس ما كان عليه الأمر في السابق.

القرار الذي اتخذ قبل سنوات بدأنا نجني ثماره بصورة واضحة، لاسيما بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح الباب أمام جميع الفرق المشاركة في مسابقاته باللعب بجميع المحترفين، كلٌّ حسب نظام مسابقاته، ومع التحول الكبير للعبة في المنطقة كان وضعنا سيكون صعباً حال عدم اتخاذ الخطوة التي ساهمت في تقليص الفوارق، بل زادت من حظوظنا أيضاً وبشكل كبير.

أكثر ما ينقص كرة القدم الآن النجم الذي يتحمل المسؤولية الكاملة ويصنع الفارق ويمكن أن يعتمد عليه بشكل كامل، وصحيح أن اللعبة تعتمد على المجموعة لكن كانت هناك أسماء في السابق تأخذ زمام المبادرة وتمنح الجماهير الثقة بتحملها للمسؤولية ومساهمتها في صنع الفارق في أي لحظة، وهو ما يعاني منه منتخبنا حالياً والذي يضم في صفوفه أفضل العناصر على المستوى الفني، لكنك في الوقت ذاته تشعر كأن هناك نقطة أو تفاصيل صغيرة مفقودة بغياب اللاعب النجم.

