الإنسان أولاً.. مفتاح استدامة ريادة الأعمال

في عالم يتغيّر بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية تكفيان بمفردهما لضمان استدامة النمو الاقتصادي، بل أصبح الإنسان، بفكره ومهاراته وقدرته على الابتكار، هو المورد الأهم والأكثر تأثيراً في بناء اقتصاد تنافسي وريادي، وفي الإمارات حيث تتسارع الخطى نحو ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لريادة الأعمال تبرز تنمية الإنسان كشرط أساسي لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم»، والتي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال إماراتي، وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية لهم، وهذه المبادرة ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي رسالة واضحة بأن الإنسان هو الحجر الأساس في التنمية المستدامة، وريادة الأعمال ليست مجرد تأسيس شركات، بل هي ثقافة وفكر وأسلوب حياة، وتتطلب مهارات متعددة، مثل التفكير الابتكاري، وإدارة الموارد، وفهم الأسواق، والقدرة على التكيّف مع المتغيّرات، لذلك فإن بناء الإنسان القادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه أي دولة تطمح للريادة، فكلما زادت جودة التعليم والتدريب، فإن قدرة روّاد الأعمال على المنافسة تزداد في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الحملة الوطنية تتضمن برامج متخصصة، مثل «خبراء إدارة المشاريع»، و«الوكيل الضريبي الإماراتي»، إلى جانب مبادرات لدعم صُنّاع المحتوى الاقتصادي، وتنظيم معارض لمشاريع الخريجين، وتوفير منصات للتوجيه والتدريب، هذه المبادرات لا تكتفي بتأهيل الشباب، بل تفتح أمامهم أبواباً جديدة للابتكار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

أخيراً فإن التنافسية في عصرنا لا تُقاس بعدد الشركات أو حجم الاستثمارات فقط، بل بنوعية الكفاءات التي تقود هذه الشركات، فبناء الإنسان القادر على التفكير الريادي، واتخاذ القرار، وتحويل التحديات إلى فرص، هو الضمانة الحقيقية لاستدامة ريادة الأعمال.

* مؤسس سهيل للحلول الذكية

